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Набиуллина призвала передавать данные о рассрочках в бюро кредитных историй

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Экосистемы, предоставляющие рассрочку на какие-либо товары, должны передавать информацию об этом в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), чтобы банки могли оценить их долговую нагрузку. Такое заявление 30 ноября на макроэкономической сессии 13-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» сделала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, сейчас технологические компании покупают небольшие банки и таким образом переходят в финансовый сектор. В то же время, когда такие экосистемы реализуют товары в рассрочку, являющуюся одной из форм кредитования, у банкиров возникают вопросы.

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«Да, это форма кредитования, и это, наверное, нормально, но, на наш взгляд, экосистемы должны подавать эту информацию в бюро кредитных историй. Это нужно для того, чтобы банки, оценивая уровень долговой нагрузки, понимали нагрузку по таким рассрочкам. Она может быть достаточно большой», — пояснила Набиуллина.

Ранее, 3 ноября, в компании ЮKassa (принадлежит Сбербанку) «Известиям» сообщили, что доля россиян, которые покупали товары в кредит или рассрочку в период с января по октябрь 2021 года, выросла на 34% относительно аналогичного же периода прошлого года. Уточнялось, что обороты интернет-магазинов, которые продают товары и услуги в рассрочку, увеличились на 52%, в то время как средний чек стал больше на 10% и составил 20 891 рубль.

2 ноября ЦБ РФ рекомендовал российским банкам и микрофинансовым организациям воздержаться от предоставления рассрочки покупателям в магазинах без заключения договоров потребительского кредитования. Центробанк также попросил кредиторов не покупать долги по рассрочкам от торговых предприятий и маркетплейсов, а также ограничить работу с операторами сервисов рассрочки — не кредитовать их и не иметь долей в их капитале.

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