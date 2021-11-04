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Доля покупавших товары онлайн в кредит или рассрочку россиян выросла на 34%

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Доля россиян, которые покупали товары в кредит или рассрочку с января по октябрь 2021 года, выросла на 34% относительно этого же периода прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании ЮKassa (принадлежит Сбербанку), которое поступило в редакцию «Известий» в среду, 3 ноября.
Аналитики ЮKassa изучили данные о платежах через сервис «Заплатить по частям».
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Онлайн-продажи в кредит или рассрочку за 10 месяцев этого года выросли на 39%.

Выяснилось, что обороты интернет-магазинов, которые продают товары и услуги в рассрочку, увеличились на 52%. Средний чек стал больше на 10%, составив 20 891 рубль.

Больше всего в кредит покупали образовательные услуги (включая доступ к контенту, мастер-классы, информационно-консультационные услуги) — 46% от общего оборота. На втором месте — товары для дома и сада — 12%, затем идут бытовая техника и электроника — 9%. Самый высокий средний чек в этом году выявили в сегменте медицины — 112 тыс. рублей. На втором месте услуги турагентств — 107 тыс. рублей, на третьем — бронирование отелей — 64 тыс. рублей.
С января по октябрь 2021 года самыми динамично растущими сферами товаров и услуг в кредит относительно аналогичного периода 2020 года стали бронирование отелей — рост в 8,5 раза, электроника и бытовая техника — на 297% и зоомагазины — на 158%.
1 ноября Банк России в информационном письме, адресованном участникам рынка, рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям воздержаться от предоставления рассрочки покупателям в магазинах без заключения договоров потребительского кредитования. В ЦБ выявили практику, при которой приобретенные клиентом товары оплачивают так называемые операторы сервисов рассрочки, аффилированные с кредиторами. В регуляторе отметили, что такие практики имеют признаки обхода законодательства о потребкредитовании.
Центробанк попросил кредиторов не покупать долги по рассрочкам от торговых предприятий и маркетплейсов, а также ограничить работу с операторами сервисов рассрочки — не кредитовать их и не иметь долей в их капитале.
В письме подчеркивается, что возникающие в случаях предоставления рассрочки отношения между займодателем и покупателем схожи с кредитно-заемными, но формально не подпадают под действие и защиту закона «О потребительском кредите (займе)». Это значит, что не действуют правила информирования заемщиков, ограничения по стоимости заемных денег и размеру штрафных санкций, ограничения возможности уступки прав требования.

В проекте основных направлений развития финансового рынка на 2022–2024 годы Центробанк обещал оценить целесообразность использования инструментов банковского регулирования для ограничения долговой нагрузки граждан, оплачивающих товары и услуги в рассрочку.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации в сентябре, предложила ввести полное регулирование рассрочки. Она отметила важность раскрытия информации людям по кредитам, чтобы они понимали, какую сумму платят в конечном счете.

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