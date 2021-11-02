Прямой эфир
Общество
В ГИБДД предупредили московских автомобилистов о плохой видимости из-за тумана
Общество
В России более четверти населения привились от гриппа
Общество
В Совфеде рассказали о наказании за нарушение тишины в дневное время
Общество
Полиция задержала подозреваемого в убийстве экс-замглавы ГУЭБ МВД Новосельцева
Общество
Вильфанд спрогнозировал мощный всплеск тепла в России 6 ноября
Общество
Почти 150 авиарейсов отменили или задержали в Москве из-за тумана
Общество
В Минздраве заявили о низкой доле свободных коек для пациентов с COVID-19
Экономика
ЦБ призвал банки воздержаться от предоставления рассрочки на покупки в магазинах
Мир
На Украине заявили о возможной победе в войне с Россией
Армия
Военные РФ и Сирии провели летно-тактические учения

ЦБ призвал банки воздержаться от предоставления рассрочки на покупки в магазинах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банк России рекомендует банкам и микрофинансовым организациям воздержаться от предоставления рассрочки покупателям в магазинах без заключения договоров потребительского кредитования. Об этом говорится в информационном письме, адресованном участникам рынка, которое размещено на сайте ЦБ.

Дали позиции: в октябре ставки по кредитам выросли в среднем на 1 пункт
Какой будет стоимость займов в топ-20 банков к концу года

«В ряде случаев торгово-сервисные предприятия сначала предоставляют человеку возможность оплатить товары или услуги в рассрочку, а затем передают права требования долга профессиональным кредиторам», — отмечается в письме.

Регулятор обратил внимание на практику, при которой купленные клиентом товары оплачивают так называемые операторы сервисов рассрочки, аффилированные с кредиторами. В ЦБ рекомендуют кредиторам воздерживаться от участия в таких практиках, поскольку они имеют признаки обхода законодательства о потребительском кредитовании. Центробанк просит кредиторов не покупать долги по рассрочкам от торговых предприятий и маркетплейсов, а также ограничить работу с операторами сервисов рассрочки — не кредитовать их и не иметь долей в их капитале.

Указывается, что возникающие в случаях предоставления рассрочки отношения между займодателем и покупателем схожи с кредитно-заемными, но формально не подпадают под действие и защиту закона «О потребительском кредите (займе)». Это значит, не действуют правила информирования заемщиков, ограничения по стоимости заемных средств и размеру штрафных санкций, а также ограничения возможности уступки прав требования.

По данным Центробанка, продавцы и операторы сервиса рассрочки не обязаны передавать информацию в бюро кредитных историй. Если человек обращается за обычным кредитом или ссудой, кредитор не видит в его долговой нагрузке обязательств по рассрочке и не может их учесть при принятии решения о выдаче нового займа, пояснили в письме.

В проекте основных направлений развития финансового рынка на 2022–2024 годы ЦБ обещал оценить целесообразность использования инструментов банковского регулирования для ограничения долговой нагрузки граждан, которые оплачивают товары и услуги в рассрочку, предоставляемую продавцом за счет банковского кредита.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации в сентябре, предложила полное регулирование рассрочки. По ее словам, важно раскрытие информации людям по кредитам, чтобы они понимали, какую нагрузку в рамках рассрочки имеют и какую сумму платят в конечном счете.

В конце апреля в компании ЮKassa (принадлежит Сбербанку) сообщили, что россияне в I квартале этого года стали чаще совершать онлайн-покупки в рассрочку или кредит. За февраль–март объем таких платежей вырос на 38%. Размер среднего чека за этот период вырос на 20%, доля продаж — на 14%. При этом 74% заказов, оплаченных в кредит или рассрочку, приходится на суммы до 50 тыс. рублей.

Что касается сроков, то 47% россиян берут кредит или рассрочку на 12 месяцев, а 39% — на полгода.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021