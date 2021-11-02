ЦБ призвал банки воздержаться от предоставления рассрочки на покупки в магазинах

Банк России рекомендует банкам и микрофинансовым организациям воздержаться от предоставления рассрочки покупателям в магазинах без заключения договоров потребительского кредитования. Об этом говорится в информационном письме, адресованном участникам рынка, которое размещено на сайте ЦБ.

«В ряде случаев торгово-сервисные предприятия сначала предоставляют человеку возможность оплатить товары или услуги в рассрочку, а затем передают права требования долга профессиональным кредиторам», — отмечается в письме.

Регулятор обратил внимание на практику, при которой купленные клиентом товары оплачивают так называемые операторы сервисов рассрочки, аффилированные с кредиторами. В ЦБ рекомендуют кредиторам воздерживаться от участия в таких практиках, поскольку они имеют признаки обхода законодательства о потребительском кредитовании. Центробанк просит кредиторов не покупать долги по рассрочкам от торговых предприятий и маркетплейсов, а также ограничить работу с операторами сервисов рассрочки — не кредитовать их и не иметь долей в их капитале.

Указывается, что возникающие в случаях предоставления рассрочки отношения между займодателем и покупателем схожи с кредитно-заемными, но формально не подпадают под действие и защиту закона «О потребительском кредите (займе)». Это значит, не действуют правила информирования заемщиков, ограничения по стоимости заемных средств и размеру штрафных санкций, а также ограничения возможности уступки прав требования.

По данным Центробанка, продавцы и операторы сервиса рассрочки не обязаны передавать информацию в бюро кредитных историй. Если человек обращается за обычным кредитом или ссудой, кредитор не видит в его долговой нагрузке обязательств по рассрочке и не может их учесть при принятии решения о выдаче нового займа, пояснили в письме.

В проекте основных направлений развития финансового рынка на 2022–2024 годы ЦБ обещал оценить целесообразность использования инструментов банковского регулирования для ограничения долговой нагрузки граждан, которые оплачивают товары и услуги в рассрочку, предоставляемую продавцом за счет банковского кредита.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации в сентябре, предложила полное регулирование рассрочки. По ее словам, важно раскрытие информации людям по кредитам, чтобы они понимали, какую нагрузку в рамках рассрочки имеют и какую сумму платят в конечном счете.

В конце апреля в компании ЮKassa (принадлежит Сбербанку) сообщили, что россияне в I квартале этого года стали чаще совершать онлайн-покупки в рассрочку или кредит. За февраль–март объем таких платежей вырос на 38%. Размер среднего чека за этот период вырос на 20%, доля продаж — на 14%. При этом 74% заказов, оплаченных в кредит или рассрочку, приходится на суммы до 50 тыс. рублей.

Что касается сроков, то 47% россиян берут кредит или рассрочку на 12 месяцев, а 39% — на полгода.