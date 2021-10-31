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Дали позиции: в октябре ставки по кредитам выросли в среднем на 1 пункт

Какой будет стоимость займов в топ-20 банков к концу года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Дали позиции: в октябре ставки по кредитам выросли в среднем на 1 пункт
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2021-10-28 16:40:41
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С начала октября средние ставки по ипотечным кредитам в банках из топ-20 выросли на 0,3 п.п., а по потребительским — на 1 п.п. Таковы результаты мониторинга финансового маркетплейса «Сравни.ру», который провели по запросу «Известий». В банках подтвердили рост стоимости продуктов и анонсировали подготовку к новому раунду корректировки условий в ноябре. Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что в ближайшие три-четыре месяца предпосылок для снижения ставок нет. По их мнению, более выгодные предложения по займам потребители могут ожидать лишь на новогодних акциях банков.

Цепная реакция

Повышение стоимости жилищных и потребительских кредитов в октябре обусловлено ростом ключевой ставки Банка России, отмечается в мониторинге «Сравни.ру». Возврат к нейтральной денежно-кредитной политике регулятор начал в марте: тогда ставка была на историческом минимуме в 4,25%. В октябре Центробанк в шестой раз подряд повысил этот показатель, последний шаг — на 0,75 п.п., до 7,5%.

Ставки по ипотеке в этом месяце в среднем увеличились на 0,3 п.п. Согласно результатам мониторинга, главный игрок рынка — Сбербанк — поднял проценты на жилищную ссуду на 0,4 п.п. Например, по программе готового жилья минимальная ставка к 25 октября составила 9,1% годовых, максимальная — 10,1%. Также минимальная стоимость ипотеки на покупку квартиры в новостройке увеличилась с 8,3 до 8,7% годовых, максимальная — с 9,3 до 9,7%. Аналогичное повышение отмечено в Совкомбанке и «Открытии».

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Больше всего — на 0,5–0,6 п.п. — ипотека подорожала в «Уралсибе» и Абсолют Банке. Так, в последнем кредит на покупку квартиры в новостройках выдается минимально под 10,8% и максимально под 12,2% годовых. В Россельхозбанке и Райффайзенбанке зафиксирован рост ставки на 0,3 п.п. В то же время в «Райффайзене» снизили стоимость кредита на вторичное жилье. Средние минимальные ставки по ипотеке в октябре оказались на уровне 7,5%, а средние максимальные — 8,5%, следует из мониторинга «Сравни.ру». В то же время в России продолжается реализация государственной программы льготной ипотеки, пролонгированной до июля 2022 года. По новым условиям кредит выдается со ставкой до 7% годовых при максимальной сумме в 3 млн рублей.

Коррекция условий по потребительским займам привела к росту ставок на 1 п.п. в среднем. Наибольшие изменения наблюдаются в ВТБ, Сбербанке и ПСБ, где ставки по отдельным программам кредитования выросли в диапазоне 1,8–2 п.п. Также корректировки в пределах 0,5–0,8 п.п. отмечены в Абсолют Банке, Ак Барс Банке, МКБ. По оценкам «Сравни.ру», на конец октября средние минимальные ставки на потребзаймы составляют 9,36%, средние максимальные — 17,53%.

Дали позиции
ЦБ РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В кредитных организациях «Известиям» подтвердили эту тенденцию. В «Открытии» рассказали, что стоимость ипотеки в октябре повысилась несущественно, что было продиктовано в первую очередь рыночными условиями. В своей политике банк ориентируется на макроэкономические показатели и конкурентную среду и действует в соответствии с ситуацией, добавили там.

С 1 октября УБРиР скорректировал ставки по потребительским кредитам, в частности, для входящих клиентов. Также по ипотечным программам банка с 11 октября ставки увеличились на 0,35 п.п., — отметили в организации.

О том, что не меняли процентные ставки в октябре, сообщили в крымском РНКБ, «Русском стандарте», «Зените», МТС Банке, «Ренессанс Кредите». В дальнейшем решение о пересмотре условий будет приниматься в зависимости от ситуации на финрынке в целом, уточнили в организациях. В МКБ и Райффайзенбанке сказали, что не повышали ставки в октябре, тогда как, по данным «Сравни.ру», коррекция была.

По актуальным данным ЦБ, средневзвешенная ставка по ипотеке на начало сентября этого года выросла до 7,78% против 7,67% месяцем ранее. Аналогичный показатель по кредитам для физлиц в банках из топ-30 в августе колебался на уровне 10,6–13,8%, месяцем ранее — 10,5–13,7%.

Бремя роста

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В ближайшие три-четыре месяца предпосылок для снижения ставок не предвидится, считает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Наоборот, ожидание повышения ключевой и введение регулятором количественных ограничений по потребкредитам способны ускорить их рост, подчеркнул он.

— С таким повышением ключевой ставки стоит ожидать существенного снижения спроса на все виды кредитов и замедление восстановления объемов кредитования. Но банки в значительной степени примут удар на себя и в борьбе за клиентов будут максимально сглаживать рост ставок до конца 2021-го, — уверен управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

В ноябре крупные финорганизации продолжат повышать ставки на свои продукты. По словам зампредседателя правления Абсолют Банка Антона Павлова, в середине месяца планируется рост процентов по ипотеке на уровне рынка. В ближайшее время ставки на продукты банка вырастут на 0,5–0,75 п.п., сообщила вице-президент «Ренессанс Кредита» Анастасия Малкова. Корректировку условий не исключили также в «Зените» и Росбанке. В МТС Банке готовы плавно корректировать условия в течение предстоящего месяца.

Дали позиции
офис банка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Менять процентные ставки на потребкредиты и ипотеку в ближайшее время не планируют в Почта Банке, ПСБ и «Русском стандарте». Вместе с тем в ПСБ готовы отслеживать ситуацию на рынке и при необходимости скорректировать условия. В ВТБ отметили, что будут мониторить изменение рыночной конъюнктуры.

С развитием тренда на последовательное повышение ключевой до конца года ставки на рынке вырастут по потребкредитам в среднем на 1–2 п.п., ипотеке — 0,5–0,8 п.п., спрогнозировали в ПСБ. В рамках розничного кредитования стоит ожидать увеличения процентов в пределах 0,5% годовых, отметила зампредседателя правления «Зенита» Наталья Тутова.

К концу 2021-го возможен рост стоимости ипотеки до 9–9,5%, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. По словам Константина Бородулина, в сегменте розничного кредитования ставки могут вырасти в среднем до 9,25–9,75% по ипотеке, а по потребзаймам в зависимости от их вида — от 15 до 24%. Эксперт отметил: более выгодные предложения потребители могут ждать лишь в рамках новогодних акций банков.

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