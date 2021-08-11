Навести ставки: в крупных банках подорожали ипотека и потребкредиты

Кредитные организации из списка топ-30 подняли ставки на ипотеку и потребительские займы в среднем на 0,5 п.п. и 1,5–2 п.п. соответственно . Это следует из данных мониторинга финансового маркетплейса «Сравни.ру», с которыми ознакомились «Известия». С последнего раунда повышения ключевой ставки ЦБ до 6,5% жилищные ссуды подорожали в 18 банках, а кредиты — в 17. Эксперты предрекают дальнейший рост ставок на 1–1,5 п.п. по ипотеке и на 2,5–3 п.п. по потребзаймам и советуют россиянам сыграть на нарастающей борьбе банков за каждого клиента и специальных предложениях.

Под диктатом рынка

Крупнейшие банки в период с 23 июля по 7 августа увеличили ставки на жилищные и потребительские кредиты , следует из мониторинга «Сравни.ру». Проценты по ипотеке в среднем выросли на 0,5 п.п., а потребзаймам — на 1,5–2 п.п. Банк России 23 июля пересмотрел размер ключевой ставки, повысив ее с 5,5% до 6,5%.

18 кредитных организаций увеличили условия по жилищным ссудам в диапазоне от 0,1 до 1 п.п. , следует из данных маркетплейса. В частности, в Сбербанке ставки на кредиты на новостройку и готовое жилье при первоначальном взносе до 20% выросли на 0,1 п.п., составив 8,3–9,3% и 8,4–9,7% соответственно, отмечено в материалах мониторинга. В ВТБ проценты по ипотеке в рамках господдержки стали едиными — 6,35%, поднявшись на 0,45–0,65 п.п., указали в маркетплейсе.

Навести ставки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В ПСБ готовы выдавать ссуду по госпрограмме без справок о подтверждении дохода по ставке выше базовой на 0,2 п.п. (6,05%), свидетельствуют данные мониторинга. На аналогичных условиях предлагается также ипотека по семейной программе, где процент на 0,4 п.п. больше, чем с документами под 4,85% годовых, сказано в материалах маркетплейса. В Райффайзенбанке повысили ставки на новостройку и вторичное жилье на 0,3–0,6 п.п. (7,99–10,49%), а на рефинансирование — на 0,2–0,5 п.п. (8,39-10,29%), следует из результатов мониторинга.

В Юникредит Банк» ставки на кредиты на покупку квартиры со взносом до 20% и на рефинансирование увеличились на 0,4 п.п., указано в материалах. В конце июля в Газпромбанке разнонаправленно скорректировали условия по льготной ипотеке: сначала 28 июля снизили проценты по ней на 0,4 п.п., а 30-го числа ввели повышение на 0,5 п.п. на жилищные займы, где первоначальная сумма составляет до 20%, указали специалисты маркетплейса. Согласно данным организации, наибольший рост ставок по ипотеке на 1 п.п. на жилую и коммерческую недвижимость наблюдается в региональных организациях: Банк Казани, «Итуруп», «Агророс», «Центр-инвест».

В то же время «Открытие» снизило ставки по программе семейной ипотеки для жителей Дальнего востока на 0,15 п.п., МИБ — на 0,25 п.п., но только для пенсионеров под залог квартиры.

Стоимость потребительских кредитов выросла в 17 организациях в диапазоне от 0,5 до 2,5 п.п . Наибольшее повышение зафиксировано в Альфа-Банке и МИБе, где максимальная ставка по рефинансированию увеличилась на 2,51 п.п.: в первой организации она достигла 16,5% годовых, во второй — 12,3%. В Почта Банке минимальный размер ставок по некоторым кредитам вырос на 2 п.п., а в РСХБ максимальный процент по займам для жителей сел — на 1 п.п.

Навести ставки Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

По данным «Сравни.ру», доходность по вкладам улучшили в 100 банках в диапазоне от 0,1 до 1 п.п.

Прогнозы и ожидания

В крупных кредитных организациях «Известиям» не подтвердили корректировки по ипотечным и кредитным программам. Так, в ВТБ сказали, что сохраняют базовые ставки в рамках собственной линейки жилищных и потребительских ссуд. В ПСБ и Почта Банке также заявили, что размер предложений по аналогичным продуктам остался на прежнем уровне.

О том, что не меняли условия по продуктам с момента повышения ключевой, сообщили в Росбанке, МКБ, УБРиР, РНКБ и МТС банке, хотя в мониторинге «Сравни.ру» отражен рост ставок. В МТС Банке добавили, что планируют повышение ставок по кредитным продуктам в среднем на 0,5 п.п. На аналогичный показатель с 10 августа Абсолют Банк повысил проценты по ипотеке. А в «Зените» и Газпромбанке отметили, что снизили их размер по жилищным программам.

В дальнейшем на рост ставок по потребительским кредитам и ипотеке окажут влияние повышение ключевого показателя, ужесточение регулирования в отношении потребительских кредитов и ипотеки, а также ограничения по госпрограмме , подчеркнула старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева. По ее словам, благосостояние населения не улучшается и банки будут перекладывать кредитные риски заемщика в повышенную ставку по кредиту.

Навести ставки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В ряде банков ожидают, что к концу года проценты на потребительские кредиты вырастут в среднем на 1–2 п.п., ипотеку — на 1–1,5 п.п.

По словам эксперта «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана, любое повышение ставок на кредиты оказывает отрицательное влияние на спрос, независимо от продукта. Если сравнивать стоимость займов с тем, что было полгода-год назад, то вполне логично, что сейчас занимать у банков невыгодно, добавил он.