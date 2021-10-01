Вышел ростом: за год ставки по кредитам подскочили почти на 2,5 пункта

За год средняя ставка по потребительским кредитам на срок свыше года увеличилась почти на 2,5 п.п.: в сентябре 2020-го она составляла 10,1%, а в сентябре 2021-го — 12,4% . Такую статистику «Известиям» предоставили в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру». При этом средняя максимальная ставка по потребзайму достигла 17,4%. На подорожание кредитов повлияло повышение ключевой ЦБ, которая сейчас составляет 6,75%. Стоимость банковских ссуд продолжит расти в ближайшей перспективе, так как предпосылок для ее снижения пока нет, считают опрошенные «Известиями» эксперты. К концу 2021-го в сегменте потребительского кредитования ставки могут увеличиться на 14,5–22% в зависимости от вида займа , уверены аналитики.

Процентный рывок

В сентябре средневзвешенная ставка по потребительским кредитам на срок более года достигла 12,4%, что на 2,3 п.п. больше прошлогодних предложений российских банков, следует из данных «Сравни.ру». В это время в 2020-м проценты по таким займам банков равнялись 10,1%.

В то же время, согласно мониторингу маркетплейса, средняя максимальная ставка по потребзаймам по состоянию на 28 сентября достигла 17,4%, увеличившись на 0,4 п.п. только за последние полмесяца ― с момента повышения ключевого показателя ЦБ до 6,75%. В разрезе банков самый дорогой кредит на рынке в диапазоне от 20,9% до 25,7% предлагают в «Тинькофф», Совкомбанке, МКБ и МИБе. От 17,4% до 19,5% варьируются ставки в Альфа-банке, «Открытии», Росбанке, ВТБ, ПСБ, «Уралсибе» и Райффайзенбанке, говорится в материалах.

Вышел ростом Фото: ТАСС/Андрей Махонин

При этом размер средней минимальной ставки по потребкредитам равен 9,2% . Самые дешевые предложения по займам начинаются от 5,5%, следует из данных «Сравни.ру».

«Известия» спросили крупнейшие банки об изменениях стоимости потребительского кредита за прошедший год. В организациях отметили противоположную тенденцию, а именно снижение размера средних ставок по этому продукту или их сохранение. Об этом заявили в УБРиР, ДОМ.РФ, МКБ и Газпромбанке.

По актуальным данным, представленным на сайте Банка России, в июле этого года средневзвешенная ставка по потребительским кредитам для физлиц в топ-30 банках составила 10,5% при ключевом показателе ЦБ в 5,5%. Годом ранее они были равны 10,7% и 4,5% соответственно. В сентябре 2020-го, когда базовая ставка регулятора опускалась до 4,25%, банки предлагали такие займы под 10,1% годовых.

Сейчас или потом

Предпосылок для снижения ставок на кредитные продукты не предвидится, едины во мнении опрошенные «Известиями» эксперты . По словам директора банковских рейтингов НРА Константина Бородулина, в ближайшее время причин для удешевления займов за исключением разовых акций отдельных игроков рынка нет. Однако он уверен, что рост ставок будет не столь стремительным, так как финорганизации постараются компенсировать поддержание их уровня на комфортных значениях увеличением стоимости дополнительных услуг и комиссий , уплачиваемых при выдаче кредита, пояснил эксперт.

― На фоне ужесточения ЦБ регуляторных мер, а также до ожидаемого в 2022-м количественного ограничения кредитования банки будут стараться по максимуму нарастить выдачи необеспеченных займов, предлагая потребителям различные акции, особенно в канун Нового года , ― добавил Константин Бородулин.

При прогнозируемом росте ключевого показателя до 7–7,25% в сегменте потребительского кредитования ставки могут увеличиться до 14,5–22% в зависимости от типа ссуды, оценил Константин Бородулин. Если же ЦБ не будет повышать ключевую, то к концу года средневзвешенные проценты по займам вырастут на 0,5–0,8 п.п., или до 12,9–13,2%, полагает директор по маркетингу «Сравни.ру» Никита Самарин.

В банках также ожидают удорожания кредитных продуктов. До конца года средняя процентная ставка по потребительским займам в целом по рынку продолжит рост и может увеличиться до 13%, спрогнозировали в ДОМ.РФ.

Вышел ростом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Судя по инфляции, которая официально на сегодняшний день составила 7,26%, Центробанк продолжит повышать ключевую ставку и вероятность того, что до конца года она превысит 7% вполне реальна , подчеркнул руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. По его оценкам, средняя ставка по потребкредитам вырастет как минимум на 0,9 п.п., а по средней максимальной ― на 1,2 п.п.

― Кроме того, с 1 октября заработают новые надбавки на риск от ЦБ, которые банкам придется закладывать в стоимость кредитов. Поэтому указанные параметры роста ставок видятся реальными, ― добавил Михаил Коган.

Если есть необходимость в кредите сейчас, то, разумеется, его стоит брать , считает Михаил Коган. По его словам, вероятность того, что ставки пойдут вниз, в ближайшие полгода крайне мала. Поэтому если есть нужда в заемных деньгах, то необходимо сравнивать предложения банков и выбирать для себя оптимальное как по процентам, так и по условиям обслуживания, советует эксперт.

Быстрый рост необеспеченного потребкредитования разгоняет инфляцию, заявляла председатель Центробанка Эльвира Набиуллина 17 сентября на Международном форуме «Банки России — XXI век» в Сочи. В своем выступлении она подчеркнула, что может потребоваться дополнительное повышение ставки или даже несколько таких шагов на ближайших заседаниях совета директоров Банка России. Конечно, в какой-то момент ставка вернется к нейтральному уровню, но это произойдет не раньше, чем регулятор будет уверен в устойчивом замедлении инфляции, отмечала глава ЦБ.

По данным регулятора, на 1 сентября этого года объем кредитования населения достиг 23,6 трлн рублей против прошлогодних 19 трлн.