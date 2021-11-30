В Гонконге рассказали об эффективном способе уберечься от штамма «Омикрон»

Эффективным инструментом против нового штамма коронавируса «Омикрон» могло бы стать лишь повсеместное закрытие границ. Такое мнение во вторник, 30 ноября, высказал «Известиям» эксперт по безопасности в сфере здравоохранения из Городского университета Гонконга Николас Томас.

«До сих пор мы наблюдаем в значительной степени раздробленную реакцию. Некоторые страны закрывают свои границы, в то время как некоторые остаются открытыми. При этом для граждан открытых стран не закрываются и границы других соответствующих стран, а это означает, что передача инфекции по второстепенным маршрутам вероятна», — отметил он.

Таким образом, по мнению Томаса, текущий набор политических мер реагирования на «Омикрон» не будет оптимальным для предотвращения его распространения.

При этом накануне госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил о том, что полного закрытия границ внутри Евросоюза из-за нового штамма COVID-19 «Омикрон» пока не планируется.

Также стало известно о нескольких особенностях нового штамма коронавируса. Так, согласно китайским ученым, первая заключается в большом количестве мутаций, в результате которых он и сформировался. Еще одна особенность штамма состоит в том, что распространяется быстрее остальных и может быстро стать доминирующим в популяциях, куда попадает. Также существенным отличием «Омикрона» также может стать его способность преодолевать иммунитет к COVID-19, сформированный в организме человека.

Ранее 29 ноября научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн спрогнозировал окончание пандемии с приходом в РФ штамма «Омикрон». По словам эксперта, данный вариант вируса имеет 52 мутации в главном поверхностном белке — S-белке, то есть он обладает нестабильным геномом и легко поддается мутациям, что ухудшает его жизнеспособность. Альтштейн также выразил надежду, что «Омикрон» не смертоносен.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили высокую вероятность потенциального дальнейшего распространения «Омикрона» на глобальном уровне. В связи с этим ВОЗ призвала ускорить темпы вакцинации населения стран и увеличить тестирование туристов, прибывающих из районов, где выявлена передача «Омикрона».

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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