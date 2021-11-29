РФПИ допустил разработку модификации «Спутника V» против «Омикрон»-штамма за 45 дней

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о готовности создать достаточное количество бустерных доз вакцины «Спутник V» для борьбы с «Омикрон»-штаммом к февралю 2022 года. Его слова передает Twitter-аккаунт вакцины «Спутник V».

«Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против «Омикрона» могут быть выведены на международный рынок уже к 20 февраля 2022 года, а в 2022 году могут быть доступны более 3 млрд доз», — уточнили в фонде.

При этом, по словам сотрудников РФПИ, маловероятно, что такая модификация потребуется. Однако если будет необходимость, то новая версия «Спутника» может быть готова к массовому производству через 45 дней.

В фонде подчеркнули, что недавние исследования продемонстрировали, что «Спутник V» обладает самой высокой (98%) эффективностью в предотвращении смертности, связанной с коронавирусом.

Ранее в этот день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что, согласно предварительным свидетельствам, риск заражения «Омикроном» людей, перенесших COVID-19, повышен. В организации полагают, что вероятность дальнейшего распространения этого штамма на глобальном уровне высока. В связи с этим ВОЗ призвала ускорить темпы вакцинации населения стран и увеличить тестирование туристов, прибывающих из районов, где выявлена передача «Омикрона».

28 ноября Россия ограничила въезд иностранных граждан из ряда африканских стран и Гонконга из-за штамма «Омикрон».

О риске распространения нового штамма коронавируса 24 ноября предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Власти России на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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