Семейный аншлаг: прокат возглавил мультфильм «Энканто»

Яркий премьерный старт нового мультика студии «Дисней» и бодрая перезагрузка вселенной Resident Evil оставили почетную бронзу бессменному передовику двух предыдущих уикендов — кинокомиксу «Вечные». Совсем незавидная прокатная судьба постигла средневековую драму мастера исторических реконструкций Ридли Скотта: занимавшая второе место в чарте «Последняя дуэль» в эти выходные оказалась на седьмом.

Ребята, надо верить в чудеса

Очаровательный анимационный фильм о юной и не умеющей колдовать волшебнице Мирабель Миракль и ее экстравагантном магическом семействе стал безусловным лидером проката (125 млн рублей), хотя показал не слишком впечатляющий старт на предпродажах (1,49 млн), — меньше, чем, например, у вышедшего летом холдовера студии Pixar «Лука» (2,5 млн рублей, стартовые сборы — 125,3 млн).

По мнению президента сети «КАРО» Ольги Зиняковой, «Энканто» вырвался в топ ожидаемо и даже традиционно для релизов «Диснея».

— Новая анимационная лента конкурирует с удерживающимися в репертуаре кинотеатров «Кощеем. Начало», «Неисправимым Роном», «Приключениями Пильи», «Плюшевым Бумом!», однако свойственный маркетинг и хорошо знакомый зрителям бренд позволили релизу обойти всех конкурентов, — подчеркнула в беседе с «Известиями» Ольга Зинякова.

В целом, как отметила президент «КАРО», несмотря на все еще действующие в регионах ограничения, посещаемость кинотеатров растет и тренды вновь определяет семейная аудитория.

Второе место (и тоже весьма предсказуемо) заняла другая ожидаемая новинка — возвращение во вселенную «Обители зла» без Миллы Йовович «Раккун-сити». Сборы ее премьерной четырехдневки составили 48,2 млн рублей.

По наблюдению Ольги Зиняковой, «Обитель зла: Раккун сити» смог привлечь фанатов серии видеоигр Resident Evil, которой и была вдохновлена лента.

— Также удалось привлечь фанатов киносерии «Обитель зла» и поклонников хорроров. В ролях –– Ханна Джон-Кэймен, Кая Скоделарио и Нил Макдонаф, широко известные аудитории young adult за счет участия в молодежных проектах, –– отметила эксперт.

Тройку лидеров замыкает блокбастер Хлои Чжао «Вечные» с Сальмой Хайек и Анжелиной Джоли, заработавший 38 млн рублей за прошедшие выходные и собравший за все время проката 482,9 млн. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», этот проект студии «Марвел» и создательницы «Наездника», увенчанной «Золотым львом» и «Оскаром» «Земли кочевников» Хлои Чжао, привлекает преимущественно молодую женскую аудиторию (ее доля составила 57%, средний возраст зрителя — 26 лет). Учитывая, что речь идет о супергероинях-красавицах, это неудивительно.

Мне бы в небо

Военная драма «Небо» от создателя «Ржева» и «Крыльев империи» Игоря Копылова, созданная на основе трагических событий осени 2015 года, когда над сирийской границей был сбит российский бомбардировщик, как и на прошлой неделе, занимает четвертое место в чарте, ее касса — 37 млн рублей. Высокобюджетное зрелищное патриотическое кино по-прежнему успешно привлекает аудиторию — женскую (59%) и семейную (45%).

На пятой позиции оказался новый хит режиссера «Отель Гранд-Будапешт» Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан». Виртуозное многожанровое попурри с галломанским акцентом собрало 34, 4 млн рублей. Его успех объясняется, конечно же, репутацией режиссера и хорошим «сарафаном» — по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», ленту готовы порекомендовать к просмотру 47% зрителей.

Шестое место с кассой 32 млн получила лента Джейсона Райтмана «Охотники за привидениями. Наследники», продолжение культовой франшизы восьмидесятых. Седьмую строчку рейтинга занимает драма Ридли Скотта «Последняя дуэль», собравшая за второй прокатный уикенд 30 млн рублей и стартовавшая с 59,8 млн. Возможно, здесь сработал зрительский стереотип: от Ридли Скотта ожидают масштабных и зрелищных реконструкций и не рассчитывают на психологическую проблематику. Возможно, кассу перетянули другие релизы.

По мнению Ольги Зиняковой, проблема скорее в конкуренции.

— В приоритете у аудитории семейные и зрительские релизы «Французский вестник» и «Энканто», а также превью новых «Охотников за привидениями», которые обещают хороший прием фильма в широком прокате, — считает она.

Также в топ-10 вошли эстетский триллер Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо» с восходящей звездой авторского кино Томасин Маккензи (19 млн рублей) и ревизионистское роуд-муви по бескрайним просторам Русского Севера Юхо Куосманена «Купе номер 6» (6 млн, лента замыкает топ-10).

Как пояснила «Известиям» Ольга Зинякова, эти релизы были очень ожидаемыми, хотя и нишевыми.

— «Купе номер 6» с Юрой Борисовым в одной из главных ролей удерживает высокий рейтинг ожидания с самых Канн. «Прошлой ночью в Сохо» с Аней Тейлор-Джой и Томасин Маккензи от Эдгара Райта хоть и не фестивальный релиз, но уже успел зарекомендовать себя как обязательный к просмотру артовый проект, — отметила эксперт.

Среди самых ожидаемых новинок грядущего уикенда президент «КАРО» назвала байопик Ридли Скотта «Дом Gucci» с Леди Гагой и Адамом Драйвером, военную драму «Летчик» Рената Давлетьярова с Петром Фёдоровым, драму Григория Добрыгина «На близком расстоянии» с Ксенией Раппопорт и «Охотники за привидениями: Наследники», показанное в минувший уикенд в формате превью. Семейная аудитория ждет выхода новинки «Большой красный пес Клиффорд», которая появится в прокате уже 4 декабря.