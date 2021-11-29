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В СК Белоруссии начали проверку по факту обнаружения мертвого мигранта
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В СК Белоруссии начали проверку по факту обнаружения мертвого мигранта

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В Белоруссии на границе с Литвой найден мертвый мигрант, обстоятельства инцидента выясняются. Об этом 29 ноября сообщили в Следственном комитете (СК) республики, передает БелТА.

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В материале говорится, что днем ранее пограничный наряд в лесу вблизи деревни Иваче Щучинского района в 20 м от границы Белоруссии с Литвой обнаружил тело беженца без признаков жизни, с телесными повреждениями, свидетельствующими о применении насилия. Отмечается, что следователи зафиксировали «следы волочения с сопредельной территории». Подчеркивается, что с места происшествия были изъяты продукты с литовской маркировкой, что свидетельствует о его нахождении накануне на территории сопредельного государства.

До этого, 28 ноября, пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии сообщила, что пограничники обнаружили на границе с Литвой тело избитого беженца. Отмечалось, что его выбросили литовские силовики.

Ранее, 26 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на границу с Польшей, чтобы посетить транспортно-логистический центр возле пункта пропуска «Брузги», где находятся ближневосточные беженцы. Он попросил польские власти разрешить мигрантам пройти в Германию через территорию Польши.

25 ноября мигранты, требуя освобождения, устроили бунт в охраняемом центре для иностранцев в польском Венджине (Любушское воеводство). Мужчины разбивали стекла, скандировали «Свободу», а также кричали, что цель их прибытия в Европу — Германия.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В то же время в миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

Позднее беженцы перешли из палаточного лагеря на границе в логистический центр, предоставленный белорусской стороной.

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