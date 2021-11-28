Тело избитого беженца обнаружили на белорусско-литовской границе

Белорусские пограничники обнаружили на границе с Литвой тело избитого беженца. Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК) республики.

«27 ноября на участке пограничной заставы «Видзы» Полоцкого пограничного отряда обнаружен труп мужчины афро-азиатской внешности возрастом около 30 лет», — указано в сообщении в Telegram комитета.

По данным ГПК, тело мужчины найдено в спальном мешке непосредственно у литовско-белорусской границы. Подчеркивается, что его выбросили литовские силовики.

«Для установления обстоятельств и причин смерти на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа. Проводятся необходимые следственные действия», — добавили в пресс-службе.

26 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на границу с Польшей, чтобы посетить транспортно-логистический центр возле пункта пропуска «Брузги», где находятся ближневосточные беженцы. Он попросил польские власти разрешить мигрантам пройти в Германию через территорию Польши.

Также белорусский лидер заявил, что Минск не станет политизировать проблемы беженцев и насильно выдворять их из страны. Он отметил, что в настоящее время в республике находятся порядка 5 тыс. беженцев, и добавил, что Минск не пойдет на эскалацию напряженности в отношениях с Варшавой, чтобы создать гуманитарный коридор для мигрантов.

24 ноября президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза. В частности, стороны обратили внимание на факты применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В то же время в миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

Позднее беженцы перешли из палаточного лагеря на границе в логистический центр, предоставленный белорусской стороной.