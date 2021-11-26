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Лукашенко заявил об отсутствии намерения политизировать проблемы беженцев

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Минск не станет политизировать проблемы беженцев, а также насильно выдворять их из страны. Об этом в пятницу, 26 ноября, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь с мигрантами возле логистического центра рядом с пунктом пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе.

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«Правда состоит в том, что мы ни в коем случае не будем играть и делать политику на ваших судьбах. <…> я хочу, чтобы вы знали. Мы ни в коем случае не будем вас задерживать, грузить в самолеты и отправлять на родину, если вы этого не хотите», — цитирует его БелТА.

Глава государства отметил, что в настоящее время в Белоруссии находятся порядка 5 тыс. беженцев. Также Лукашенко добавил, что Минск не пойдет на эскалацию напряженности в отношениях с Варшавой, чтобы создать гуманитарный коридор для мигрантов.

Помимо этого, белорусский лидер рассказал о том, что за последние сутки была попытка «по-зверски» выбросить на границу со стороны Польши около 400 человек.

Накануне стало известно, что мигранты, требуя освобождения, устроили бунт в охраняемом центре для иностранцев в польском Венджине (Любушское воеводство). Мужчины разбивали стекла, скандировали «Свободу», а также кричали, «что цель их прибытия в Европу — Германия», передавало польское радио.

В тот же день Лукашенко заявил, что вывоз авиарейсами мигрантов из Белоруссии на родину должен оплачивать Евросоюз. По его словам, европейцы заявляют о выделении средств, но «ни одной копейки сюда не поступило денег».

24 ноября президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза. В частности, стороны обратили внимание на факты применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

На данный момент беженцы покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.

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