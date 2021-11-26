Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Экс-депутат Госдумы Сопчук объявлен в международный розыск
Мир
Лукашенко заявил об отсутствии намерения политизировать проблемы беженцев
Общество
Путин подписал указ о награждении работавших на шахте «Листвяжная» спасателей
Мир
В Польше рассказали о сотнях мигрантов в аэропорту Минска
Общество
Шахтеры «Листвяжной» в Кузбассе до трагедии жаловались на высокий уровень метана
Общество
В России за сутки зафиксировано 34 690 случаев COVID-19
Общество
Моргенштерн не будет проводить концерты в России в ближайшее время
Общество
Дело о гибели людей в шахте «Листвяжная» передали в центральный аппарат СК
Мир
Великобритания перебросит военную технику в ФРГ на случай «войны с Россией»
Мир
В Израиле выявили первый случай инфицирования новым штаммом COVID-19
Сюжет:

Лукашенко попросил Польшу пропустить мигрантов в Германию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 ноября попросил польские власти разрешить беженцам прибыть в Германию через территорию Польши. По словам Лукашенко, тогда «проблема кризиса на границе будет решена».

Уйти в реадмиссию: как предотвратить новые кризисы на границе ЕС и РБ
И о чем сейчас договариваются Минск и Брюссель

Кроме того, белорусский лидер обратился к польскому народу, призвав его повлиять на руководство страны. Необходимо, чтобы поляки сообщили польскому правительству о своем несогласии с действиями Польши по отношению к беженцам, отметил Лукашенко.

«Поляки недовольны политикой правящей коалиции. Чтобы отвлечь от этих проблем, они (власти Польши. — Ред.) устроили бойню на границе», — цитирует слова президента БЕЛТА.

В тот же день Станислав Жарын, пресс-секретарь польского министра Мариуша Каминского, координирующего работу спецслужб страны, заявил, что Национальный аэропорт «Минск» «трещит по швам», так как сотни мигрантов пытаются улететь на родину из Белоруссии.

Ранее в этот день Лукашенко прибыл на границу с Польшей, чтобы посетить транспортно-логистический центр возле пункта пропуска «Брузги», где находятся беженцы.

Корреспондент агентства БелТА отмечает, что мигрантам регулярно доставляют гуманитарную помощь. Кроме того, в их распоряжении находится полевая баня, также им оказывается медицинская помощь.

Накануне глава республики заявил, что вывоз авиарейсами мигрантов из Белоруссии на родину должен оплачивать Евросоюз. По его словам, европейцы заявляют о выделении средств, но «ни одной копейки сюда не поступило денег».

Ранее, 24 ноября, президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза. В частности, стороны обратили внимание на факты применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021