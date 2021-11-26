Лукашенко попросил Польшу пропустить мигрантов в Германию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 ноября попросил польские власти разрешить беженцам прибыть в Германию через территорию Польши. По словам Лукашенко, тогда «проблема кризиса на границе будет решена».

Кроме того, белорусский лидер обратился к польскому народу, призвав его повлиять на руководство страны. Необходимо, чтобы поляки сообщили польскому правительству о своем несогласии с действиями Польши по отношению к беженцам, отметил Лукашенко.

«Поляки недовольны политикой правящей коалиции. Чтобы отвлечь от этих проблем, они (власти Польши. — Ред.) устроили бойню на границе», — цитирует слова президента БЕЛТА.

В тот же день Станислав Жарын, пресс-секретарь польского министра Мариуша Каминского, координирующего работу спецслужб страны, заявил, что Национальный аэропорт «Минск» «трещит по швам», так как сотни мигрантов пытаются улететь на родину из Белоруссии.

Ранее в этот день Лукашенко прибыл на границу с Польшей, чтобы посетить транспортно-логистический центр возле пункта пропуска «Брузги», где находятся беженцы.

Корреспондент агентства БелТА отмечает, что мигрантам регулярно доставляют гуманитарную помощь. Кроме того, в их распоряжении находится полевая баня, также им оказывается медицинская помощь.

Накануне глава республики заявил, что вывоз авиарейсами мигрантов из Белоруссии на родину должен оплачивать Евросоюз. По его словам, европейцы заявляют о выделении средств, но «ни одной копейки сюда не поступило денег».

Ранее, 24 ноября, президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза. В частности, стороны обратили внимание на факты применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.