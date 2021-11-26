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Мигранты взбунтовались в охраняемом центре для иностранцев в Польше

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Нелегальные мигранты, требуя освобождения, устроили бунт в охраняемом центре для иностранцев в польском Венджине (Любушское воеводство) Польши. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщила радиостанция RMF FM.

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«В охраняемом центре для иностранцев в Венджине вспыхнул бунт. Несколько сотен человек вышли на площадку перед зданием и испортили часть оборудования», — говорится в сообщении.

Мужчины разбивали стекла, скандировали «Свободу», а также кричали, «что цель их прибытия в Европу — Германия», отмечает радио.

Как сообщила пресс-секретарь регионального отделения пограничной охраны страны Иоанна Конечняк, что ситуация носит напряженный характер, однако находится под контролем.

«Ведутся переговоры с целью успокоить выведенных из себя иностранцев, но, принимая во внимание их темперамент, это непросто. Центр хорошо защищен и окружен несколькими заборами. Ни один из них не был пересечен», — подчеркнула она.

По ее словам, центр огражден двойными, местами тройными заборами, ни один из них мигранты не пересекли.

В то же время пресс-секретарь Пограничной охраны Польши Анна Михальская подтвердила, что мигранты предпринимали попытки сломать ограждения.

На месте происшествия работают пограничники, полиция и пожарные.

Центр для иностранцев в Венджине был открыт в сентябре с увеличением количества нелегалов со стороны польско-белорусской границы, большинство из около 600 пребывающих здесь мигрантов — граждане Ирака и Афганистана.

Ранее в четверг стало известно о 230 беженцах, которые силой проникли на территорию Польши со стороны Белоруссии. По словам представителя Пограничной службы Михальской, вечером 24 ноября на участке погранотряда в Черемше беженцы предприняли попытку прорыва, которая сопровождалась агрессивным поведением мигрантов, кидавших в силовиков камни и палки. Мигранты были задержаны и возвращены на линию границы, за исключением тех, кого необходимо было госпитализировать.

Днем ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем обратил внимание на факты применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств.

22 ноября глава СК Белоруссии Дмитрий Гора заявил о 132 пострадавших из-за применения поляками спецсредств мигрантах, среди которых есть дети.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

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