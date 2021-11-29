На церемонии назначения нового премьера Чехии Земан сидел в стеклянном кубе

Чешский президент Милош Земан провел церемонию назначения нового премьер-министра республики, находясь в стеклянном кубе, сообщает 28 ноября «Чешское радио».

Такая мера была принята в связи с тем, что чешский лидер болеет коронавирусом и должен находиться на изоляции.

Церемония прошла в загородной резиденции президента Чехии во дворце Ланы, недалеко от Праги. С изолированным Земаном во время мероприятия могли общаться только по аудиосвязи.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Земан назначил премьер-министром республики лидера победившей на парламентских выборах партийной коалиции «Вместе», председателя праволиберальной Гражданской демократической партии Петра Фиалу.

Изначально церемония назначения нового премьер-министра Чехии планировалась в пятницу, 26 ноября, ее пришлось перенести из-за того, что президент Земан заболел коронавирусом. Отмечалось, что у главы государства нет внешних признаков заболевания, а за несколько дней до этого он получил третью дозу вакцины.

Глава Чехии в свои 77 лет страдает невропатией ног и лечится от сахарного диабета. В апреле этого года отмечалось, что вынужден передвигаться в инвалидном кресле. При этом 13 октября СМИ сообщали, что врачи выявили у президента Чехии печеночную энцефалопатию.