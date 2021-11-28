Президент Чехии Милош Земан назначил нового премьер-министра страны

Президент Чехии Милош Земан в воскресенье, 28 ноября, назначил премьер-министром республики лидера победившей на парламентских выборах партийной коалиции «Вместе», председателя праволиберальной Гражданской демократической партии Петра Фиалу. Об этом сообщает газета Mladá fronta DNES.

В 2013 году Фиала впервые был избран депутатом чешского парламента и вошел в состав руководства Гражданской демократической партии (ГДП), а год спустя был избран ее председателем. Политик также занимается научной работой, почти ежегодно у него выходят книги и монографии: в частности, «Католицизм и политика», «Политические партии в Центральной и Восточной Европе» и другие.

11 ноября Земан принял отставку правительства премьера страны Андрея Бабиша. Он поручил членам кабинета исполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства.

9 ноября Земан поручил главе Гражданской демократической партии Петру Фиале сформировать новое правительство.

19 октября конституционная комиссия сената Чехии единогласно согласилась с необходимостью снятия с президента Чехии президентских полномочий. Согласно ст. 66 Конституции Чехии, полномочия главы государства в таком случае перейдут к спикеру нижней палаты парламента и новому премьеру, который будет назначен решением спикера.

Ранее, 9 октября, либеральная партия «Вместе» одержала победу на выборах в парламент Чехии, набрав 27,7% голосов. Движение ANO под предводительством Бабиша заняло второе место с результатом 27,1% голосов.