Президент Чехии поручил сформировать новый кабмин

Президент Чехии Милош Земан поручил главе Гражданской демократической партии Петру Фиале сформировать новое правительство. Об этом 9 ноября пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек написал в Twitter.

«Президент республики Милош Земан поручил <...> сформировать новое правительство страны», — говорится в сообщении.

Ранее, 9 октября, либеральная партия «Вместе» одержала победу на выборах в парламент Чехии, набрав 27,7% голосов. Движение ANO под предводительством премьер-министра страны Андрея Бабиша заняло второе место с результатом 27,1% голосов. Третье место досталось Либеральной партии, состоящей из Пиратской коалиции и движения «Старосты и независимые», результат которой оценивается в 15,5% голосов.

19 октября конституционная комиссия сената Чехии единогласно согласилась с необходимостью снятия с президента Чехии Милоша Земана, госпитализированного 10 октября, президентских полномочий. Согласно ст. 66 Конституции Чехии, полномочия главы государства в таком случае перейдут к спикеру нижней палаты парламента и новому премьеру, который будет назначен решением спикера.

При этом 14 октября председатель палаты депутатов (нижней палаты) парламента республики Радек Вондрачек отметил, что президент способен выполнять свои обязанности. Разглашать диагноз Земана он не стал.

21 октября немецкий политолог и журналист, бывший советник правительства ФРГ Александр Рар заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг Земана, походит на политическую интригу. По его словам, противники президента за пределами страны поддерживают те силы, «которые пошли на такой шаг — объявить больным и сместить его».

Глава Чехии в свои 77 лет страдает невропатией ног и лечится от сахарного диабета. В апреле этого года он заявил, что вынужден передвигаться в инвалидном кресле. При этом 13 октября СМИ сообщали, что врачи выявили у Земана печеночную энцефалопатию. 5 ноября стало известно, что президенту ввели в желудок питательный зонд для кормления.