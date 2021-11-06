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Президенту Чехии установили питательный зонд из-за цирроза печени

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Президенту Чехии Милошу Земану ввели в желудок питательный зонд для кормления. Об этом стало известно в пятницу, 5 ноября.

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При этом член медконсилиума по наблюдению за здоровьем президента хирург Павел Пафко озвучил очередной диагноз президента — цирроз печени.

«У господина президента хроническая болезнь печени. Конкретно — цирроз печени. Это заболевание отличается тем, что может многие годы развиваться без признаков или с минимальными признаками», — сообщил он журналистам.

Хирург также прокомментировал сроки введения питательного зонда.

«Как долго он (зонд) будет там находиться, зависит в том числе и от того, насколько четко господин президент будет придерживаться того режима питания, который ему предписали врачи», — передали слова Пафко в «РИА Новости».

По его словам, говорить о сроках выписки Земана из Центрального военного госпиталя в Праге пока что рано, но в теории лечение может продлиться 3–4 недели.

О госпитализации Земана в пражскую больницу, которая произошла после встречи с премьером Андреем Бабишем, стало известно 10 октября. Как отметил 14 октября председатель палаты депутатов (нижней палаты) парламента республики Радек Вондрачек, президент способен выполнять свои обязанности.

21 октября немецкий политолог и журналист, бывший советник правительства ФРГ Александр Рар заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг президента Чехии Милоша Земана, походит на политическую интригу. По его словам, противники президента за пределами страны поддерживают те силы, «которые пошли на такой шаг — объявить больным и сместить его».

Глава Чехии в свои 77 лет страдает невропатией ног и лечится от сахарного диабета. В апреле этого года он сообщал, что вынужден передвигаться в инвалидном кресле. При этом 13 октября СМИ сообщали, что врачи выявили у президента Чехии печеночную энцефалопатию.

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