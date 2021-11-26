Президент Чехии Милош Земан заразился COVID-19, сообщает телеканал «Известия».

При этом у главы государства нет внешних признаков заболевания. Земана вернули в госпиталь, откуда его выписали в четверг. Несколько дней назад президенту Чехии сделали третью прививку от коронавирусной инфекции.

В пятницу планировалась церемония назначения нового премьер-министра, а в понедельник Земан должен был участвовать во встрече Вишеградской группы. Однако теперь на период лечения рабочую программу президента отменили.

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