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Президент Чехии заболел COVID-19 и вернулся в госпиталь

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Президент Чехии Милош Земан, покинувший 25 ноября Центральный военный госпиталь в Праге, куда он был госпитализирован 10 октября, в тот же день вернулся в лечебное учреждение из-за коронавируса. Об этом сообщает на своем сайте CNN Prima NEWS.

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Чешский лидер недавно получил третью дозу вакцины. Он выписался из больницы, несмотря на рекомендации врачей продолжить госпитализацию.

«Я не могу подтвердить, что он болен. Я обязан соблюдать врачебную тайну», — сказал один из лечащих врачей политика.

Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек не подтвердил и не опроверг информацию о выявлении у Земана COVID-19.

Глава Чехии в свои 77 лет страдает невропатией ног и лечится от сахарного диабета. В апреле этого года отмечалось, что вынужден передвигаться в инвалидном кресле. При этом 13 октября СМИ сообщали, что врачи выявили у президента Чехии печеночную энцефалопатию.

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