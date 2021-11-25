Президент Чехии заболел COVID-19 и вернулся в госпиталь

Президент Чехии Милош Земан, покинувший 25 ноября Центральный военный госпиталь в Праге, куда он был госпитализирован 10 октября, в тот же день вернулся в лечебное учреждение из-за коронавируса. Об этом сообщает на своем сайте CNN Prima NEWS.

Чешский лидер недавно получил третью дозу вакцины. Он выписался из больницы, несмотря на рекомендации врачей продолжить госпитализацию.

«Я не могу подтвердить, что он болен. Я обязан соблюдать врачебную тайну», — сказал один из лечащих врачей политика.

Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек не подтвердил и не опроверг информацию о выявлении у Земана COVID-19.

Глава Чехии в свои 77 лет страдает невропатией ног и лечится от сахарного диабета. В апреле этого года отмечалось, что вынужден передвигаться в инвалидном кресле. При этом 13 октября СМИ сообщали, что врачи выявили у президента Чехии печеночную энцефалопатию.