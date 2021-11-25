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Президент Чехии выписан из госпиталя в Праге

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Президент Чехии Милош Земан выписался из Центрального военного госпиталя в Праге. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил портал Сeskatelevize24.

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Как сообщил портал, глава государства направится в загородную резиденцию, дворец Ланы в одноименном месте близ чешской столицы. Планируется, что там Земан назначит новым премьер-министром страны лидера Гражданской демократической партии Петра Фиалу.

Согласно рекомендациям главы медицинского совета больницы Томаса Зимы, Земану необходимо оборудовать в загородной резиденции такую же палату, как и в медучреждении. Кроме того, чешский президент, по словам Зимы, нуждается в длительной помощи медсестер. Также в больнице посоветовали Земану регулярно приглашать врача для проведения осмотра.

18 ноября Земан рассказал журналистам, что уже приступил к работе, находясь в госпитале. Президент Чехии уточнил, что через несколько дней собирается переехать в Ланы.

Ранее, 9 ноября, президент страны поручил Петру Фиале сформировать новое правительство после того, как 9 октября либеральная коалиция «Вместе» одержала победу на выборах в парламент Чехии.

Вторыми стало правящее центристское движение ANO, которое возглавляет премьер-министр и миллиардер Андрей Бабиш, оно отстало от победителей на 0,6%, набрав 27,1%. Третье место заняла еще одна либеральная коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения «Старосты и независимые», — 15,5%.

19 октября конституционная комиссия сената Чехии единогласно согласилась с необходимостью снятия президентских полномочий с главы государства.

Указывалось, что позднее глава чешского сената Милош Выстрчил обсудит с председателями парламентских партий дальнейшие шаги. В издании со ссылкой на данные госпиталя, куда был госпитализирован Земан, также сообщают, что президент не может выполнять свои должностные обязанности.

Согласно ст. 66 Конституции Чехии, президентские полномочия в таком случае перейдут к спикеру нижней палаты парламента и новому премьеру, который будет назначен решением спикера.

В тот же день стало известно, что полиция Чехии начала расследование в отношении руководства президентской администрации в связи с возможными нарушениями в информировании общественности о состоянии здоровья чешского лидера.

О госпитализации Земана в пражскую больницу, которая произошла после встречи с премьером страны Андреем Бабишем, стало известно 10 октября. Как отметил 14 октября председатель палаты депутатов (нижней палаты) парламента республики Радек Вондрачек, президент способен выполнять свои обязанности.

Глава Чехии в свои 77 лет страдает невропатией ног и лечится от сахарного диабета. В апреле этого года он сообщал, что вынужден передвигаться в инвалидном кресле. При этом 13 октября СМИ сообщали, что врачи выявили у президента Чехии печеночную энцефалопатию.

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