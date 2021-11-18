Президент Чехии подтвердил скорую выписку из военного госпиталя в Праге

Президент Чехии Милош Земан, находящийся в Центральном военном госпитале в Праге, заявил в среду, 17 ноября, что в ближайшие дни покинет госпиталь и переместится в загородную резиденцию, дворец Ланы в одноименном месте близ чешской столицы. Об этом глава государства сообщил в интервью телеканалу NOVA.

«Я работаю уже сейчас. Предполагаю, что в течение ближайших нескольких дней буду выписан из госпиталя и уеду в Ланы», — отметил Земан.

Чешский лидер подчеркнул, что первым делом после выписки из госпиталя он назначит новым премьер-министром страны председателя Гражданской демократической партии Петра Фиалу. Данное событие назначено на 26 ноября. Земан также уточнил, что выступает против лишь одной кандидатуры, предложенной на пост министра в будущем составе правительства.

По информации сайта Mladá fronta DNES, который ссылается на двух источников, президент высказывается против назначения представителя Чешской пиратской партии Яна Липавского главой МИД Чехии. Хозяин Пражского града обеспокоен его спорными взглядами на внешнеполитические вопросы и отсутствием опыта дипломатической работы.

Кроме того, Земан поддержал объявленное в среду правительством республики решение ввести в стране с 22 ноября локдаун для непривитых и не переболевших COVID-19.

О госпитализации Земана в пражскую больницу, которая произошла после встречи с премьером страны Андреем Бабишем, стало известно 10 октября. Как отметил 14 октября председатель палаты депутатов (нижней палаты) парламента республики Радек Вондрачек, президент способен выполнять свои обязанности.

Глава Чехии в свои 77 лет страдает невропатией ног и лечится от сахарного диабета. В апреле этого года он сообщал, что вынужден передвигаться в инвалидном кресле. При этом 13 октября СМИ сообщали, что врачи выявили у президента Чехии печеночную энцефалопатию.

19 октября, конституционная комиссия сената Чехии единогласно согласилась с необходимостью снятия с президента Чехии Милоша Земана президентских полномочий. Согласно ст. 66 конституции Чехии, полномочия главы государства в таком случае перейдут к спикеру нижней палаты парламента и новому премьеру, который будет назначен решением спикера.