Прямой эфир
Мир
Финляндия до 19 декабря ограничила въезд из Африки из-за «Омикрона»
Мир
Президент Киргизии Жапаров призвал политсилы признать итоги выборов
Мир
Кремль выразил надежду на встречу Путина и Байдена до конца года
Мир
Власти ФРГ попросили конгресс США не вводить санкции против СП-2
Мир
Минздрав США заявил о большой опасности «Омикрон»-штамма коронавируса
Общество
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии штамма «Омикрон» в России
Спорт
«Нижний Новгород» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
Мир
Глава МИД Украины пообещал не решать проблему Донбасса военным путем
Мир
В Нидерландах подозревают наличие штамма «Омикрон» у десятков туристов
Политика
Песков назвал неприемлемым нагнетание вокруг «российской угрозы» Украине
Сюжет:

В России не планируют объявлять общенациональный траур после ЧП в Кузбассе

Песков: общенациональный траур по погибшим в Кузбассе объявлять не планируется
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России не планируется объявлять общенациональный траур по погибшим при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Боюсь идти в шахту, там метан и пламя, а не выйдешь — сразу прогул»
Кто виноват в трагедии на «Листвяжной» и что происходит в Кемеровской области на второй день после взрыва

«Пока нет, не планируется. Был же траур в регионе», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель Кремля добавил, что «дело не в трауре, а в том, что действительно вся страна скорбит».

27 ноября власти Кемеровской области начали выплаты семьям погибших и пострадавших в результате ЧП.

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство и региональные власти должны сделать всё необходимое, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших при ЧП.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей.

28 ноября стало известно, что число пострадавших при взрыве на шахте возросло до 76, 64 из них находятся в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Губернатор Кемеровской области объявил с 26 по 28 ноября трехдневный траур по погибшим шахтерам.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021