В России не планируют объявлять общенациональный траур после ЧП в Кузбассе

В России не планируется объявлять общенациональный траур по погибшим при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока нет, не планируется. Был же траур в регионе», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель Кремля добавил, что «дело не в трауре, а в том, что действительно вся страна скорбит».

27 ноября власти Кемеровской области начали выплаты семьям погибших и пострадавших в результате ЧП.

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство и региональные власти должны сделать всё необходимое, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших при ЧП.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей.

28 ноября стало известно, что число пострадавших при взрыве на шахте возросло до 76, 64 из них находятся в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Губернатор Кемеровской области объявил с 26 по 28 ноября трехдневный траур по погибшим шахтерам.