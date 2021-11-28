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В Африке назвали дискриминацией запрет на поездки из-за штамма «Омикрон»

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Ограничения на поездки в страны южной части Африки из-за выявленного штамма COVID-19 «Омикрон» являются дискриминационными. Об этом в воскресенье, 28 ноября, заявила сопредседатель альянса обеспечения вакцинами Африканского союза (АС) доктор Аяоде Алакиджа.

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«Введенный против некоторых африканских стран запрет — это дискриминационная мера. Почему мы изолируем Африку? Никто не изолирует Бельгию или Израиль. Это дискриминационная мера, это ксенофобия», — приводит ее слова газета Lusaka Times.

По словам специалиста, нынешняя эпидемиологическая ситуация была неизбежной и стала следствием «провала усилий, направленных на быструю и сбалансированную вакцинацию во всем мире».

«Запреты на поездки основаны на политике, а не на науке. Африканские лидеры <...> не должны позволять миру так обходиться с нами», — резюмировала Алакиджа.

С 28 ноября Россия ограничила въезд иностранных граждан из ряда африканских стран и Гонконга из-за нового штамма коронавируса. Речь идет о ЮАР, Ботсване, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбике, Мадагаскаре, Королевстве Эсватини, Танзании. Ограничение также распространяется на иностранных граждан, находящихся в указанных странах в течение последних 10 дней.

26 ноября технический директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке Мэри Стивен заявила «Известиям», что государства не должны вводить ограничения на поездки для стран, которые сообщают о новом штамме коронавируса B.1.1.529.

При этом накануне власти Великобритании объявили о временном прекращении полетов в шесть стран Африки из-за распространения там нового штамма. Также власти Израиля включили в список запрещенных для посещения семь африканских стран, после того как там зарегистрировали случаи заболевания новым вариантом коронавируса.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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