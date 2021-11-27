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Спасатели вывели четырех горняков из шахты «Листвяжная» после взрыва

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После взрыва в кузбасской шахте «Листвяжная» горноспасатели вывели на поверхность только четырех горняков. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

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Он пояснил, что остальные горняки выбирались из шахты либо самостоятельно, либо благодаря помощи своих коллег.

«ВГСЧ (Военизированная горноспасательная часть) вывела четырех человек, спасенных после того, как они прибыли. Остальные вышли самостоятельно и при помощи своих товарищей», — отметил губернатор в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Кроме того, Цивилев заявил о том, что власти региона намерены наградить шахтеров, которые проявили мужество и помогли спастись другим горнякам после произошедшего взрыва.

«Каждый, кто пошел помогать своему товарищу, — он герой, и наша задача выяснить про каждого. [Наградить], конечно, надо», — сказал он.

Ранее в субботу в МЧС сообщили о том, что на поверхность из шахты были подняты тела пяти погибших горняков, обнаруженные во время проведения аварийно-спасательных работ.

В этот же день стало известно, что количество госпитализированных после ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возросло до 63 человек.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. По словам врио главы МЧС Александра Чуприяна, горноспасатели погибли из-за резкого роста концентрации окиси углерода.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Всех пятерых обвиняемых по делу о ЧП арестовали. Под стражу взяты директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов, госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров, а также начальник участка шахты Сергей Герасименок.

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