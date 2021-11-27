Спасатели вывели четырех горняков из шахты «Листвяжная» после взрыва

После взрыва в кузбасской шахте «Листвяжная» горноспасатели вывели на поверхность только четырех горняков. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Он пояснил, что остальные горняки выбирались из шахты либо самостоятельно, либо благодаря помощи своих коллег.

«ВГСЧ (Военизированная горноспасательная часть) вывела четырех человек, спасенных после того, как они прибыли. Остальные вышли самостоятельно и при помощи своих товарищей», — отметил губернатор в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Кроме того, Цивилев заявил о том, что власти региона намерены наградить шахтеров, которые проявили мужество и помогли спастись другим горнякам после произошедшего взрыва.

«Каждый, кто пошел помогать своему товарищу, — он герой, и наша задача выяснить про каждого. [Наградить], конечно, надо», — сказал он.

Ранее в субботу в МЧС сообщили о том, что на поверхность из шахты были подняты тела пяти погибших горняков, обнаруженные во время проведения аварийно-спасательных работ.

В этот же день стало известно, что количество госпитализированных после ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возросло до 63 человек.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. По словам врио главы МЧС Александра Чуприяна, горноспасатели погибли из-за резкого роста концентрации окиси углерода.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Всех пятерых обвиняемых по делу о ЧП арестовали. Под стражу взяты директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов, госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров, а также начальник участка шахты Сергей Герасименок.