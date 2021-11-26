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Пашинян оценил ситуацию в Карабахе

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В настоящее время ситуация в Нагорном Карабахе не столь стабильна после перемирия. Об этом в ходе переговоров в Сочи с президентами России и Азербайджана заявил армянский лидер Никол Пашинян.

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«Хочу подчеркнуть, что ситуация не столь стабильна, как хотелось бы. После 9 ноября прошлого года несколько десятков человек погибли с обеих сторон, инциденты происходят и в Нагорном Карабахе», — сказал армянский лидер.

По его словам, с 12 мая ситуация на армяно-азербайджанской границе остается кризисной.

По оценке Еревана, войска Азербайджана вторглись на территорию Армении, добавил он.

Ключевую роль в стабилизации в регионе играют российские миротворцы, подчеркнул армянский лидер.

«Армения готова приступить к процессу делимитации и демаркации границ. Мы также искренне заинтересованы в открытии и деблокаде коммуникаций в регионе», — сказал Пашинян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил на трехсторонней встрече лидеров России, Азербайджана и Армении в Сочи, что ситуация в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе стабильная. По его словам, они обеспечивают безопасность.

Ранее в ходе переговоров Путин отметил, что за год в Нагорном Карабахе сделано немало, но еще не все вопросы урегулированы.

Переговоры проходят 26 ноября в Сочи. Встреча приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года.

16 ноября при посредничестве России на границе Армении и Азербайджана было объявлено перемирие после обострения ситуации.

19 ноября Алиев и Пашинян договорились установить прямую линию связи на уровне министров обороны для предотвращения инцидентов вокруг Нагорного Карабаха.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Азербайджан в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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