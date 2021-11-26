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Алиев поблагодарил миротворцев РФ за стабильность в Карабахе

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Ситуация в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе стабильная, они обеспечивают безопасность в регионе. Об этом сообщил 26 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В целом в зоне ответственности российских миротворцев и сил ситуация стабильная, не было серьезных инцидентов. Не было намеренных провокаций. Те единичные случаи, которые наблюдались, они носили не системный характер», — отметил Алиев.

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Он также поблагодарил российский миротворческий контингент за хорошую службу. По словам президента, миротворцы обеспечивают безопасность в регионе, который на протяжении многих лет был в состоянии замороженного конфликта, а в прошлом году — полномасштабной войны.

В Сочи в пятницу стартовали трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Как сообщалось 22 ноября, миротворцы РФ круглосуточно мониторят обстановку и контролируют соблюдение режима прекращения огня на 27 наблюдательных постах в Лачинском коридоре и вдоль всей линии разграничения в Нагорном Карабахе.

Ситуация на границе обострилась 14 ноября. Армения обвинила вооруженные силы Азербайджана в попытке наступления, после чего завязалась перестрелка. В результате боевых действий Армения потеряла связь с 24 военнослужащими, еще один погиб, 13 взяты в плен.

Огонь был прекращен после переговоров главы Минобороны России Сергея Шойгу с министрами обороны Армении и Азербайджана Суреном Папикяном и Закиром Гасановым 16 ноября. Военное ведомство Армении подтвердило стабилизацию ситуации на границе.

19 ноября Алиев и Пашинян договорились установить прямую линию связи на уровне министров обороны для предотвращения инцидентов вокруг Нагорного Карабаха.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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