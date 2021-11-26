Путин подвел итоги продвижения вопросов по Нагорному Карабаху за год

В Нагорном Карабахе за год сделано немало, но еще не все вопросы урегулированы. Об этом в пятницу, 26 ноября, заявил президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи.

«За это время, действительно, сделано немало. К сожалению, еще не все вопросы урегулированы, я знаю и об инцидентах на границе, и о трагических инцидентах, когда с обеих сторон люди гибнут, получают ранения», — сказал российский лидер.

Президент отметил, что всё это требует особого внимания со стороны лидеров.

«Собственно говоря, ради этого мы с вами в том числе и сегодня собрались — для того, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Но в целом все-таки за год сделано немало», — пояснил Путин.

Переговоры проходят 26 ноября в Сочи. Встреча приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года.

Ранее отмечалось, что на переговорах планируется рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе.

21 ноября Путин и Пашинян провели телефонный разговор, в котором армянский премьер выразил признательность за активные посреднические усилия РФ в вопросе стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе.

16 ноября при посредничестве России на армяно-азербайджанской границе было объявлено перемирие после обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.