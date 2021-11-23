В Кремле анонсировали переговоры Путина, Пашиняна и Алиева в Сочи

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут переговоры в Сочи 26 ноября. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщили в Кремле.

Встреча политиков приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года. Переговоры пройдут по инициативе российского лидера.

«Планируется рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе», — говорится в опубликованном сообщении Кремля.

Также внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей стран.

Ранее, 21 ноября, Путин и Пашинян провели телефонный разговор. Армянский премьер выразил признательность за активные посреднические усилия РФ в вопросе стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе.

Сейчас ситуация в регионе снова обострилась. Между сторонами периодически происходят перестрелки. Сообщается о погибших и раненых. Так, 16 ноября Армения обратилась к России с просьбой помочь в защите территориальной целостности страны. Посол Армении в Москве Вардан Тоганян уточнил, что стороны в настоящее время проводят консультации по дипломатическим и военным каналам в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.