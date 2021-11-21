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Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Армянский премьер выразил признательность за активные посреднические усилия РФ. Об этом сообщила в воскресенье, 21 ноября, пресс-служба Кремля.

Отмечается, что стороны условились о дальнейших контактах.

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«Продолжено обсуждение ситуации в регионе и мер, предпринимаемых в целях ее стабилизации — в контексте реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января того же года Никол Пашинян выразил признательность за активные посреднические усилия России», — отмечается в заявлении.

Ситуация на границе обострилась 14 ноября. Армения обвинила Вооруженные силы Азербайджана в попытке наступления, после чего завязалась перестрелка. В результате боевых действий Армения потеряла связь с 24 военнослужащими, еще один погиб, 13 взяты в плен.

Огонь был прекращен после переговоров главы Минобороны России Сергея Шойгу с министрами обороны Армении и Азербайджана Суреном Папикяном и Закиром Гасановым 16 ноября. Военное ведомство Армении подтвердило стабилизацию ситуации на границе.

19 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян договорились установить прямую линию связи на уровне министров обороны для предотвращения инцидентов вокруг Нагорного Карабаха.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов, в частности села Гервенд, Гараханбейли, Нюзгар и Горадиз Физулинского района и ряд сел Джабраильского района. 8 ноября 2020 года под контроль Азербайджана перешел город Шуша.

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