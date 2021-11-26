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«Спутник V» проверят на эффективность к южноафриканскому штамму ковида

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Центр имени Гамалеи планирует проверить эффективность разработанной им вакцины «Спутник V» к новому варианту COVID-19 B.1.1.529, обнаруженному на юге Африки. Об этом 26 ноября заявил глава центра Александр Гинцбург.

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«Когда будет получен штамм, то мы, естественно, проверим экспериментально, насколько изменяется или не изменяется вируснейтрализующая способность сыворотки, полученная к «Спутнику V» по отношению к эту штамму, о чем мы сообщим всей мировой общественности», — сказал он «Интерфаксу».

Ранее в тот же день сообщалось, что из-за штамма COVID-19 B.1.1.529 Франция и Израиль ввели запрет на рейсы из ЮАР, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии и Эсватини.

Тогда же глава минздрава Великобритании Саджид Джавид заявил, что страна также временно прекратит полеты в шесть государств Африки, не уточнив, в какие именно.

На фоне распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 Всемирная организация здравоохранения 26 ноября проведет экстренную встречу.

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, опубликованному накануне, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

При этом руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в России этот штамм коронавируса пока не обнаружен.

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