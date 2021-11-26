Родные погибших на шахте «Листвяжной» пришли к зданию предприятия

Родственники погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области шахтеров и спасателей собираются возле предприятия 26 ноября.

Патрульные запретили заезжать на территорию шахты на автомобилях, поэтому родные погибших, в основном женщины и дети, оставляют машины у контрольно-пропускного пункта и идут к зданию администрации пешком.

Около входа на предприятие работают палатки с психологами МЧС для оказания необходимой помощи.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погибли 46 горняков и шесть спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте в момент ЧП находилось 285 человек.

Как заявил губернатор региона Сергей Цивилев, 11 горноспасателей попали в больницу после эвакуации горняков, у одного из низ черепно-мозговая травма, у десятерых диагностировали отравление продуктами горения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В Следственном комитете сообщили о задержании троих человек после гибели людей на шахте. Это директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, первый замдиректора Андрей Молостов и начальник участка шахты Сергей Герасименок.

С задержанными проводятся следственные действия, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение. По информации пресс-службы управления СК, следствие будет ходатайствовать об аресте задержанных.

Губернатор губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил трехдневный траур по погибшим шахтерам, который проходит с 26 по 28 ноября.