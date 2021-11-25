Задержаны директор и два начальника шахты «Листвяжная»

По уголовному делу о гибели горняков и спасателей в Кемеровской области были задержаны директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, а также его первый заместитель и начальник участка предприятия. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кузбассу.

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», следственными органами задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка», — сказано в сообщении СК.

По информации «Известий», речь идет о первом замдиректора Андрее Молостове. Имя начальника участка — Сергей Герасименок.

В ведомстве добавили, что в настоящее время с задержанными проводятся следственные действия, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Также уточняется, что следствие будет ходатайствовать об их аресте.

В результате ЧП на шахте в Кемеровской области погибли 52 человека. До этого сообщалось об 11 погибших шахтерах и шести спасателях, которые должны были покинуть шахту после объявления о приостановке аварийных работ.

Всего в шахте находилось 285 человек, 239 были эвакуированы. В результате происшествия пострадали 67 человек, из них 39 госпитализированы в больницы городов Кемерово, Белово и Ленинск-Кузнецкий.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. Причиной его возникновения, по предварительным данным, стал взрыв метана в вентиляционном штреке.

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверки промышленной безопасности на всех шахтах в Кемеровской области.

Губернатор Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим шахтерам, который пройдет с 26 по 28 ноября. Также он встретился с родственниками горняков, которые в данный момент остаются в шахте.

Президент России Владимир Путин поручил организовать помощь пострадавшим на шахте «Листвяжная». Он также выразил глубокие соболезнования семьям погибших.