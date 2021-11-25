Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Крупнейшая банда контрабандистов-кальянщиков обезврежена в России
Общество
Покинувшего Россию Моргенштерна обнаружили в отеле Дубая
Экономика
Власти обсуждают переход на новый показатель оценки бедности
Общество
Ростехнадзор выявил в 2021 году более 900 нарушений в работе шахты «Листвяжная»
Мир
Президент Чехии заболел COVID-19 и вернулся в госпиталь
Общество
Москвичей предупредили о субтропическом ливне в конце ноября
Мир
В Молдавии заявили о намерении своевременно погасить долг перед «Газпромом»
Мир
Лукашенко заявил о желании США развязать войну
Мир
Украина потребовала от Испании отозвать учебники с российским Крымом
Общество
Власти подтвердили гибель 52 человек в шахте в Кузбассе

Задержаны директор и два начальника шахты «Листвяжная»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По уголовному делу о гибели горняков и спасателей в Кемеровской области были задержаны директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, а также его первый заместитель и начальник участка предприятия. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кузбассу.

Горячая пыль: в Кузбассе погибли шахтеры
На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области прогремел взрыв

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», следственными органами задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка», — сказано в сообщении СК.

По информации «Известий», речь идет о первом замдиректора Андрее Молостове. Имя начальника участка — Сергей Герасименок.

В ведомстве добавили, что в настоящее время с задержанными проводятся следственные действия, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Также уточняется, что следствие будет ходатайствовать об их аресте.

В результате ЧП на шахте в Кемеровской области погибли 52 человека. До этого сообщалось об 11 погибших шахтерах и шести спасателях, которые должны были покинуть шахту после объявления о приостановке аварийных работ.

Всего в шахте находилось 285 человек, 239 были эвакуированы. В результате происшествия пострадали 67 человек, из них 39 госпитализированы в больницы городов Кемерово, Белово и Ленинск-Кузнецкий.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. Причиной его возникновения, по предварительным данным, стал взрыв метана в вентиляционном штреке.

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверки промышленной безопасности на всех шахтах в Кемеровской области.

Губернатор Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим шахтерам, который пройдет с 26 по 28 ноября. Также он встретился с родственниками горняков, которые в данный момент остаются в шахте.

Президент России Владимир Путин поручил организовать помощь пострадавшим на шахте «Листвяжная». Он также выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021