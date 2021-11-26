Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Состояние пострадавших на шахте «Листвяжная» за сутки не ухудшилось
Мир
Полиция применила слезоточивый газ против участниц марша в Стамбуле
Мир
Израиль запретил полеты в семь стран Африки из-за нового штамма COVID-19
Общество
Тела трех погибших в шахте «Листвяжная» подняли на поверхность
Экономика
До конца года в РФ безналичные покупки в 1,5 раза превысят снятие наличных
Мир
Будущий канцлер ФРГ Шольц выступил против введения нового локдауна
Мир
Второй самолет с иракскими беженцами вылетел из Минска в Эрбиль
Общество
Нарушения найдены на шести шахтах в Кузбассе после проверки
Общество
Гинцбург заявил об отсутствии случаев подделки российских вакцин
Мир
В ГБР Украины допустили возможность вызова Зеленского на допрос

Тела трех погибших в шахте «Листвяжная» подняли на поверхность

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На поверхность из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, где погибли 52 человека, подняли тела только троих погибших. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Подняты три тела», — цитирует собеседника агентство.

Горячая пыль: в Кузбассе погибли шахтеры
На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области прогремел взрыв

Ранее в этот день ГУ МЧС по Кемеровской области подтвердило, что на шахте «Листвяжная» погибли 52 человека — 46 горняков и шесть спасателей.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошел взрыв метана, после чего в шахте образовалось задымление.

Всего в шахте находилось 285 человек, 239 были эвакуированы. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы.

Еще 11 горноспасателей попали в больницу после работ по эвакуации шахтеров.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете сообщили о задержании троих человек после гибели людей на шахте. Речь идет о 47-летнем директоре шахты, его 59-летнем первом заместителе и 36-летнем начальнике участка.

Как рассказал РЕН ТВ один из работников, авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области была неизбежной, поскольку руководство недостаточно обеспечивало безопасность горняков.

Кроме того, Цивилев объявил трехдневный траур по погибшим шахтерам, который пройдет с 26 по 28 ноября.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021