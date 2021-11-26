Тела трех погибших в шахте «Листвяжная» подняли на поверхность

На поверхность из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, где погибли 52 человека, подняли тела только троих погибших. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Подняты три тела», — цитирует собеседника агентство.

Ранее в этот день ГУ МЧС по Кемеровской области подтвердило, что на шахте «Листвяжная» погибли 52 человека — 46 горняков и шесть спасателей.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошел взрыв метана, после чего в шахте образовалось задымление.

Всего в шахте находилось 285 человек, 239 были эвакуированы. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы.

Еще 11 горноспасателей попали в больницу после работ по эвакуации шахтеров.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете сообщили о задержании троих человек после гибели людей на шахте. Речь идет о 47-летнем директоре шахты, его 59-летнем первом заместителе и 36-летнем начальнике участка.

Как рассказал РЕН ТВ один из работников, авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области была неизбежной, поскольку руководство недостаточно обеспечивало безопасность горняков.

Кроме того, Цивилев объявил трехдневный траур по погибшим шахтерам, который пройдет с 26 по 28 ноября.