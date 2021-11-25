Врио главы МЧС подтвердил гибель троих спасателей на шахте в Кузбассе

Врио главы МЧС Александр Чуприян подтвердил информацию о гибели троих спасателей на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, где 25 ноября произошло задымление.

Судьба еще троих сотрудников ведомства неизвестна.

«Из 32 отделений МЧС России одно перестало выходить на связь. Было принято решение направить для его спасения резервные силы. Это отделение находилось в самой отдаленной части шахты. В настоящее время обнаружены тела трех спасателей, их поднимают на поверхность. Судьба троих спасателей пока неизвестна, поиски продолжаются», — рассказал Чуприян журналистам.

Незадолго до этого стало известно, что группа сотрудников МЧС РФ не вышла из шахты. Спасатели должны были покинуть шахту после объявления о приостановке аварийных работ, данное решение было принято из-за опасности взрыва газа.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. Причиной его возникновения, возможно, стал взрыв в вентиляционном штреке. В результате возгорания 46 человек пострадали, 11 шахтеров погибли. В настоящий момент в шахте остаются 35 горняков.

После ЧП 38 человек были госпитализированы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверки промышленной безопасности на всех шахтах в Кемеровской области.

Губернатор Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим шахтерам, который пройдет с 26 по 28 ноября. Также он встретился с родственниками горняков, которые в данный момент остаются в шахте.

Президент России Владимир Путин поручил организовать помощь пострадавшим на шахте «Листвяжная». Он также выразил глубокие соболезнования семьям погибших.