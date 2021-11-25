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В Петербурге с 27 декабря в отели будут заселять по QR-коду или ПЦР-тесту

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Власти Санкт-Петербурга ограничат заселение в гостиницы города — с 27 декабря доступ станет возможен только с отрицательным ПЦР-тестом или по QR-код. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщается на сайте администрации города в постановлении, которое подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

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«При этом гражданам, заселившимся на основании отрицательного ПЦР-теста, необходимо будет каждые 72 часа после заселения предъявлять новый отрицательный ПЦР-тест. Документы, подтверждающие завершение вакцинации или перенесение заболевания, такие же, как для других объектов и мероприятий», — сказано в сообщении.

В постановлении губернатора также сказано, что ограничения, действующие в городе из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 31 января 2022 года.

Согласно документу, исполнительные органы власти Петербурга обязаны представить «предложения по введению с 27 декабря по 9 января дополнительных запретов и ограничений». Как сообщил Смольный, речь идет о работе организаций в сфере развлечений, досуга, заведений общепита, розничной торговли, выставок, музеев, кинотеатров, театров, а также концертных залов.

Также городское правительство перенесло срок введения QR-кодов для посещения ТЦ и кафе с 1 декабря на 27 декабря.

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