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В Челябинске противники QR-кодов устроили драку в здании заксобрания

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Противники QR-кодов устроили в Челябинске потасовку с охранниками в холле здания областного заксобрания. Об этом 25 ноября сообщило местное агентство новостей «Доступ».

Отмечается, что вошедшие в здание настроены агрессивно: три охранника пытаются сдержать дерущихся женщин.

Как сообщили в пресс-службезаксобрания Челябинской области, к собравшимся в фойе вышел председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков, он пытается успокоить людей.

По данным агентства, в этот день депутаты рассматривают законопроекты о введении обязательных QR-кодов на транспорте и в общественных местах.

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Ранее, утром 22 ноября, в Татарстане высадили из транспорта более 500 человек, у которых не было QR-кодов. Специалисты «Метроэлектротранса» рассказали о получасовой задержке движения трамвайных маршрутов, из-за того что пассажир отказался показывать QR-код и не стал выходить из салона трамвая, а вызвал полицию, называя действия кондуктора незаконными. Отмечалось, что в метрополитене примерно похожая ситуация: перед входом на станцию пассажиры начинают возмущаться и срываются на контролеров.

О том, что в республике распространят систему QR-кодов на общественный транспорт, стало известно 6 ноября. Отмечалось, что для поездок гражданам необходимо будет предъявить QR-код о вакцинации или справку о перенесенной болезни. Система QR-кодов будет обязательной для всех граждан старше 18 лет, добавили в пресс-службе президента республики.

Вместе с тем 11 ноября оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в настоящее время разрабатываются законопроекты об обязательном предъявлении QR-кодов о вакцинации или перенесенном COVID-19 в транспорте, кафе и магазинах. Об их внесении на рассмотрении депутатов Госдумы оперштаб сообщит дополнительно.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в свою очередь днем ранее отметил высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что в 77 российских субъектах уже введены QR-коды на фоне пандемии.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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