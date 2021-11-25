Самолет для возвращения иракских беженцев не прибыл в Минск
Самолет, на котором около 200 иракских беженцев должны были отправить обратно на родину, не прилетел в Минск. Об этом 25 ноября заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
«По нашей информации, сегодня должен был быть эвакуационный рейс из Ирака для возвращения этих беженцев, которые пожелали вернуться домой. Рейс по каким-то причинам сегодня не состоялся. Порядка 200 мигрантов находятся в аэропорту в ожидании этого рейса», — цитирует его «БелТА».
Ранее, 22 ноября, из Минска на родину вылетели 118 мигрантов.
До этого, 18 ноября, сообщалось, что вывозным рейсом компании Iraqi Airways по маршруту Минск– Багдад Белоруссию добровольно покинула первая группа граждан Ирака, которые до этого пытались попасть в ЕС через белорусско-польскую границу. По словам пресс-секретаря белорусского президента Натальи Эйсмонт, на борту самолета находились 374 иракских беженца.
Кризис на границе Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов с Ближнего Востока. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек, намеревавшихся попасть в Евросоюз. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовывали лагеря и оставались в приграничной зоне.