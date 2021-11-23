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МВД Белоруссии сообщило о возвращении из Минска на родину 118 мигрантов

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МВД Белоруссии сообщило журналистам, что в минувший понедельник, 22 ноября, 118 мигрантов вылетели из Минска на родину.

Уточняется, что еще одна группа беженцев покинет польско-белорусскую границу во вторник, 23 ноября.

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«Только за вчерашний день 118 человек убыло из национального аэропорта Минск, и такая работа продолжается ежедневно... Эти 118 человек вылетели в индивидуальном порядке, органы внутренних дел, Пограничные войска оказали им содействие в оформлении документов и пропуске через государственную границу», — сказал журналистам начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

Также он отметил, что сегодня еще одна группа граждан иностранных государств находится в аэропорту Минска. Она уже прошла все таможенные и пограничные процедуры.

Ранее, 22 ноября, сообщалось, что в Польше решили депортировать около 200 нелегальных мигрантов. По словам пресс-секретаря Польской пограничной стражи Анны Михальсой, планируется депортировать около 200 лиц, включая десятерых организаторов нелегальной миграции.

Ранее в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о том, что второй рейс из Минска по возвращению ближневосточных мигрантов на родину планируется в конце этого месяца.

18 ноября сообщалось, что вывозным рейсом компании Iraqi Airways по маршруту Минск Багдад Белоруссию добровольно покинула первая группа граждан Ирака, которые до этого пытались попасть в ЕС через белорусско-польскую границу. По словам пресс-секретаря белорусского президента Натальи Эйсмонт, на борту самолета находились 374 иракских беженца.

Позднее стало известно, что разбитый на польско-белорусской границе лагерь беженцев опустел. Всех находившихся там мигрантов разместили в логистическом центре.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов с Ближнего Востока. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек, намеревавшихся попасть в Евросоюз. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

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