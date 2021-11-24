В Ленобласти ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых и студентов

В Ленинградской области вводится обязательная вакцинация от коронавируса для людей старше 60 лет и студентов. Об этом в среду, 24 ноября, сообщила глава Роспотребнадзора по региону Ольга Историк на заседании правительства региона.

Изменения были внесены в постановления об обязательной вакцинации. Речь идет о гражданах указанных категорий, не имеющих медотвода.

«Добавлены подростки, лица старше 18 лет <...> те, кто обучается в средних специальных учебных заведениях и высших учебных заведениях. И уточнено, что федеральные государственные служащие, те, которые осуществляют свою деятельность, расположенную на территории Ленинградской области, так же, как и другие государственные служащие, естественно, тоже должны быть вакцинированы должным образом», — сказала Историк.

В ряде регионов РФ уже ввели обязательную вакцинация от коронавируса для граждан старше 60 лет, в том числе в Нижегородской, Ростовской, Тамбовской и Калининградской областях, а также в Хабаровском крае.

23 ноября обязательную вакцинацию для студентов вузов и колледжей ввели в Псковской области. Также на совещании губернатора региона с медицинским сообществом был отмечен невысокий уровень вакцинации от COVID-19 среди пожилых граждан.

В России продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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