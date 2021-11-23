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В Псковской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов

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В Псковской области вводится обязательная вакцинация против коронавируса для студентов вузов и колледжей. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе администрации региона.

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Соответствующее постановление было принято территориальным управлением Роспотребнадзора.

«Согласно постановлению, срок проведения профилактической вакцинации первым компонентом вакцины установлен до 10 декабря, вторым компонентом — до 10 января следующего года. Прививочная кампания должна охватить не менее 80% от общего числа учащихся старше 18 лет», — говорится в сообщении администрации Псковской области.

Кроме того, на совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с медицинским сообществом был отмечен невысокий уровень вакцинации от COVID-19 среди пожилых граждан.

Днем ранее в первом регионе России ввели обязательную самоизоляцию для непривитых от коронавируса. Ограничение коснется жителей четырех муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа.

В тот же день в Ростовской области ввели обязательную вакцинацию граждан старше 60 лет от коронавируса. В настоящее время в России об обязательной вакцинации пожилых граждан объявили несколько регионов. Среди них — Хабаровский край, Тамбовская и Калининградская области.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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