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Кинчев ответил на приглашение врачей в «красную зону» госпиталей

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Музыкант, лидер группы «Алиса» Константин Кинчев в ответ на приглашение врачей посетить красную зону госпиталей, где лечат пациентов с коронавирусом, заявил, что провел в реанимации подобной зоны больше месяца и знает, что там происходит. Об этом артист написал 24 ноября на странице в Instagram.

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«Меня спасли врачи, низкий поклон профильным специалистам», — отметил Кинчев.

Певец уточнил, что не намерен менять свое мнение по поводу разделения людей по принципу вакцинации и также не изменит позицию по вопросу прививок от коронавируса.

В среду глава КПРФ Геннадий Зюганов ответил на приглашение врачей. По его словам, он не относится к антипрививочникам, так как прошел вакцинацию от коронавируса. Однако политик выступает против принуждения к процедуре.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на призыв главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко и других главврачей московских госпиталей, пригласивших ряд известных противников вакцинации на экскурсию в красную зону. По его словам, в Кремле надеются, что авторитет врачей, которые уже два года борются с COVID-19 и спасают жизни людей, поможет изменить мнение антипрививочников о вакцинации.

23 ноября Проценко и другие главврачи московских госпиталей пригласили ряд известных противников вакцинации на экскурсию в красную зону. В открытом письме медики обратились к вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, Геннадию Зюганову, главе партии «Справедливая Россия – За правду» Сергею Миронову, актеру Егору Бероеву, певице Наталье Ветлицкой, Константину Кинчеву и Юрию Лозе, а также другим антипрививочникам.

Для стабилизации эпидемиологической обстановки российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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