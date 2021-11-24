Зюганов ответил на приглашение посетить красную зону ковидного госпиталя

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 24 ноября ответил на приглашение главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко посетить красную зону ковидного госпиталя.

В пресс-службе политика заявили, что Зюганов не является противником вакцинации, и он несправедливо находится в числе адресатов письма врачей к антиваксерам.

«Зюганов всегда откликается на приглашения, кроме того, он заинтересован в развитии здравоохранения. Но с точки зрения адресности — письмо не к нему», — сказал «Российской газете» пресс-секретарь Зюганова, первый зампред комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко.

Впрочем, пресс-секретарь не исключил, что лидер КПРФ откликнется на приглашение посетить красные зоны.

Зюганов заверил, что не относится к антипрививочникам — сам он прошел вакцинацию от коронавируса. Однако лидер партии выступает против принуждения к процедуре.

«Когда человек вчера переболел, сидит за рулем, а его выгоняют с работы потому, что он снова не бежит, — те, кто его выгоняет, они, извиняюсь за выражение, преступники самые настоящие», — передает его слова РЕН ТВ.

23 ноября Проценко и другие главврачи московских госпиталей пригласили ряд известных противников вакцинации на экскурсию в красную зону. В открытом письме медики обратились к лидеру партии КПРФ Геннадию Зюганову, главе партии «Справедливая Россия – За правду» Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, актеру Егору Бероеву, певице Наталье Ветлицкой, музыкантам Константину Кинчеву и Юрию Лозе, а также другим антипрививочникам

«Мы живем в век, когда мнение профессионалов в любой отрасли может запросто развеять какой-нибудь известный человек. Сам ли он введен в заблуждение или просто хайпует — неважно. Последствия — вот что страшно!» — написал Проценко в Telegram.

Многие медицинские работники поддержали главврача больницы в Коммунарке.

24 ноября стало известно, что директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России коллективный иммунитет к коронавирусу может достичь необходимого уровня через три месяца при условии увеличения темпов вакцинации в четыре-пять раз.

Для стабилизации эпидемиологической обстановки российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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