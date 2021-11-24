Врачи поддержали Проценко в его борьбе с заблуждениями антипрививочников

Врачи ряда российских медучреждений поддержали главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко, который пригласил антипрививочников посетить «красные зоны» COVID-госпиталей. Об этом 24 ноября сообщает РЕН ТВ.

Специалисты заявили, что вакцинация — единственный способ победить пандемию. Медики отметили, что для попадания в реанимации и на ИВЛ QR-код не нужен, однако мало кому хочется иметь такие последствия.

«Я бы в первую очередь попросил известных людей включиться в кампанию за убеждение. Приходить в медицинские учреждения, помогать прививать население. Только таким образом мы сможем победить пандемию, только таким образом мы сможем избавиться от того, что к нам будут поступать в отделения большое число пациентов тяжелых, особенно пожилых. Мне понравились слова наших коллег, что для попадания в медицинское учреждение с ковидом QR-код не нужен, для попадания в реанимацию QR-код не нужен, для попадания на искусственную вентиляцию легких QR-код не нужен» — сказал один из врачей, поддержавших Проценко.

Некоторые медики назвали антипрививочников предателями в общей войне против коронавируса.

«Для нас сейчас крайне важно привить наше население, чтобы мы меньше болели. Получается, что мы все воюем и кто-то среди нашего населения воюет с ковидом против нас. Это ужасно. Задача каждого человека — ознакомиться с информацией», — отмечает врач, также подписавшая обращение.

Медики напомнили, что вся информация о прививочной кампании есть в открытом доступе.

23 ноября Проценко и другие главврачи московских госпиталей пригласили ряд известных противников вакцинации на экскурсию в красную зону. В открытом письме медики обратились к лидеру партии КПРФ Геннадию Зюганову, главе партии «Справедливая Россия – За правду» Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, актеру Егору Бероеву, певице Наталье Ветлицкой, музыкантам Константину Кинчеву и Юрию Лозе, а также другим антипрививочникам

«Мы живем в век, когда мнение профессионалов в любой отрасли может запросто развеять какой-нибудь известный человек. Сам ли он введен в заблуждение или просто хайпует — неважно. Последствия — вот что страшно!» — написал Проценко в Telegram.

Для стабилизации эпидемиологической обстановки российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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