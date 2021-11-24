Полпред в УрФО Якушев ушел на домашний режим из-за случаев COVID-19

Полномочный представитель президента России в Уральском Федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев ушел на домашний режим из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении. Об этом 24 ноября сообщили в аппарате полпреда.

«В связи с выявлением случаев заражения в окружении Владимира Якушева он ушел на самоизоляцию. Полпред продолжает работать и контролировать выполнение своих поручений дистанционно»,— рассказали ТАСС в аппарате.

23 ноября правительство РФ выделило дополнительно 5 млрд рублей на препараты для лечения пациентов с COVID-19 в больницах. По словам премьер-министра страны, планируется, что партии таких медикаментов поступят в медицинские учреждения до конца года.

В тот же день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что общее количество случаев коронавируса в России снизилось на 14%. Число пациентов с COVID-19, находящихся под медицинским наблюдением, более 1,072 млн пациентов, сообщил он. Кроме того, Мурашко заявил, что средний темп вакцинации от коронавирусной инфекции в России высокий и превышает 500 тыс. человек в сутки.

Ранее, 15 ноября, губернатор Мурманской области Андрей Чибис ушел на домашний режим из-за выявленного у родственника COVID-19. Он сообщил, что продолжает работу в дистанционном формате.

Для стабилизации эпидемиологической обстановки российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.