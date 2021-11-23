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Правительство России выделило 5 млрд рублей для лечения пациентов с COVID-19

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Правительство выделило дополнительно 5 млрд рублей на препараты для лечения пациентов с COVID-19 в больницах. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Дополнительно выделено почти 5 млрд рублей на приобретение препаратов для пациентов с COVID-19, которые проходят лечение в больницах. Это в том числе, незарегистрированные в России лекарства, и некоторые из них особенно нужны людям, которые тяжело переносят болезнь», — сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

По его словам, планируется, что партии таких медикаментов поступят в медицинские учреждения до конца года.

28 октября заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Елена Хавкина заявила, что в целях борьбы с коронавирусом в Москве в следующем году будет выделено около 10,6 млрд рублей.

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По ее словам, выделенные средства будут направлены как на поддержку медицинского персонала, оказывающего помощь больным COVID-19, так и на закупку современных лекарств, а также средств индивидуальной защиты и тестирования (1,5 млрд рублей).

20 октября президент России Владимир Путин поручил Минздраву оказать поддержку регионам кадрами и лекарствами. Кроме того, российский лидер потребовал контролировать доступность в регионах лекарств и кислорода для больных с COVID-19.

В РФ с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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