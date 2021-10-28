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На борьбу с коронавирусом в 2022 году в Москве выделят 10,6 млрд рублей

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В целях борьбы с коронавирусом в Москве в следующем году будет выделено около 10,6 млрд. рублей. Об этом сообщила 28 октября в ходе заседания комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Елена Хавкина.

По ее словам, выделенные средства будут направлены как на поддержку медицинского персонала, оказывающего помощь больным COVID-19, так и на закупку современных лекарств, а также средств индивидуальной защиты и тестирования (1,5 млрд рублей).

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При этом она уточнила, что около 4,1 млрд рублей будет направлено на закупку высокоэффективных препаратов, в частности 0,1 млрд рублей - на закупку лекарственных препаратов для лечения больных в стационарах.

«Три млрд рублей предлагается направить на стимулирующие выплаты медработникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией», — пояснила Хавкина.

Кроме того, 600 млн рублей от общей суммы пойдет на обеспечение телемедицинской помощи больным, проходящим лечение на дому.

«На мероприятия по заготовке реминисцентной плазмы с антителами к коронавирусу, а также на проведение дезинфекции в очагах соответственно заложено 800 [млн] и 400 млн рублей. В соответствии со всеми мероприятиями будет продолжено и материальное поощрение доноров плазмы с антителами к коронавирусу, которые используются для лечения наиболее тяжелых случаев заболевания, для этих целей предусмотрено 0,2 млрд рублей», - резюмировала она.

Кроме того, она отметила, что при поддержке федерального бюджета в городе продолжится масштабная вакцинация от коронавируса, в ходе которой профилактические прививки для всех жителей Москвы будут широко доступны.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с сохранением заработной платы в стране на период с 30 октября по 7 ноября в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. При этом регионы могут ввести период нерабочих дней раньше установленного срока и продлить его в случае необходимости.

21 октября Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом ввел в городе нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Будет приостановлена работа всех предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений в городе, за исключением тех, что обеспечивают функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.

27 октября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что рост заболеваемости COVID-19 сейчас наблюдается в 32 регионах России.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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