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Посол ФРГ оценил влияние ситуации на энергорынке Европы на сертификацию СП-2

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Ситуация на энергорынке Европы не может повлиять на сертификацию «Северного потока – 2». Об этом в среду, 24 ноября, заявил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр.

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«Завершение процедуры сертификации является предпосылкой начала коммерческой эксплуатации трубопровода, независимо от ситуации на европейском энергетическом рынке. От «Газпрома» мы ожидаем дальнейшего выполнения всех договорных обязательств перед Европой, в частности и в том числе, что касается транзита газа через Украину», — рассказал он в интервью «Интерфаксу».

Он отметил, что согласно принятым политическим обязательствам, трубопровод не должен быть использован для оказания давления на Украину.

Посол напомнил, что процедура сертификации «Северного потока – 2» осуществляется независимым германским регулятором (Федеральным сетевым агентством) в строгом соответствии с положениями газовой директивы ЕС.

«В рамках этой правовой процедуры заинтересованные стороны могут высказать свою позицию и быть заслушаны. <...> Мы выступаем за надежные, долгосрочные, подкрепленные договорами поставки газа и договоры о транзите через территорию Украины», — заключил фон Гайр.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В результате Nord Stream 2 AG пообещал учредить «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам.

Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ. Глава пресс-службы Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф в комментарии «Известиям» пояснил, что агентство приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG в соответствии с газовой директивой Евросоюза. В свою очередь депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек назвал это решение политическим маневром.

При этом 15 ноября глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что компания примет участие в сертификации российского проекта. Аналогичное объявление сделала и компания «Оператор ГТС Украины».

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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