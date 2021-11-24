Посол ФРГ оценил влияние ситуации на энергорынке Европы на сертификацию СП-2

Ситуация на энергорынке Европы не может повлиять на сертификацию «Северного потока – 2». Об этом в среду, 24 ноября, заявил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр.

«Завершение процедуры сертификации является предпосылкой начала коммерческой эксплуатации трубопровода, независимо от ситуации на европейском энергетическом рынке. От «Газпрома» мы ожидаем дальнейшего выполнения всех договорных обязательств перед Европой, в частности и в том числе, что касается транзита газа через Украину», — рассказал он в интервью «Интерфаксу».

Он отметил, что согласно принятым политическим обязательствам, трубопровод не должен быть использован для оказания давления на Украину.

Посол напомнил, что процедура сертификации «Северного потока – 2» осуществляется независимым германским регулятором (Федеральным сетевым агентством) в строгом соответствии с положениями газовой директивы ЕС.

«В рамках этой правовой процедуры заинтересованные стороны могут высказать свою позицию и быть заслушаны. <...> Мы выступаем за надежные, долгосрочные, подкрепленные договорами поставки газа и договоры о транзите через территорию Украины», — заключил фон Гайр.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В результате Nord Stream 2 AG пообещал учредить «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам.

Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ. Глава пресс-службы Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф в комментарии «Известиям» пояснил, что агентство приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG в соответствии с газовой директивой Евросоюза. В свою очередь депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек назвал это решение политическим маневром.

При этом 15 ноября глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что компания примет участие в сертификации российского проекта. Аналогичное объявление сделала и компания «Оператор ГТС Украины».

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.