В Роспотребнадзоре назвали горячие напитки для защиты от простуды

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦННИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова рассказала «Известиям», какие горячие напитки помогут защититься от простуды.

По словам эксперта, для иммунитета особенно полезным напитком станет зеленый чай со свежей облепихой или клюквой. Эти ягоды богаты аскорбиновой кислотой и биофлавоноидами. При этом Провоторова рекомендовала не подвергать их воздействию высоких температур — более 60 градусов.

«Вообще для многих продуктов, особенно фруктов и ягод, тепловой удар не сильно полезен. Разрушается аскорбиновая кислота, а значит, надеяться на подпитку витамином С уже не стоит. Да и другие термолабильнные витамины легко уничтожить, устроив им перегрев. В результате в напитке ничего полезного не останется. Будет просто вкусно. Чтобы напиток выполнил свое предназначение, рекомендуют отдельно отжимать сок из ягод и добавлять его уже в охлажденное питье», — объяснила эксперт.

Для правильного пищеварения Провоторова рекомендовала регулярное употребление чистой воды. В кувшин с водой можно добавить дольки апельсина, лимона или грейпфрута.

К привычному чаю можно добавить пряности, гвоздику, корицу, куркуму, тмин или имбирь — таким образом получается коктейль из витаминов и антиоксидантов.

В настой иван-чая или липового чая Провоторова посоветовала добавить замороженную малину и мед.

«Горячее молоко с маслом, содой или боржоми — этим нас лечили от простуды. Но ненавистную доморощенную микстуру можно превратить в полезный вкусный коктейль. Если вместо масла к молоку добавить пюре тыквы с корицей, ванилью и тертым шоколадом, есть шанс по-настоящему полюбить горячие молочные напитки. Если кому-то микс покажется недостаточно сладким, немного меда исправит ситуацию», — рекомендовала специалист.

Однако чтобы помочь организму усилить иммунитет в холодное время года, нужно не забывать о сбалансированном рационе питания, регулярных физических нагрузках и достаточном количестве сна.

17 ноября врач-диетолог Наталья Герасимова заявила, что укрепить иммунитет в холодную погоду можно, гуляя на свежем воздухе, употребляя свежие или консервированные соки и морсы, а также рыбу и водоросли.

Специалист добавила, что занятия спортом на свежем воздухе при низких температурах рекомендуются только закаленным людям. Физкультура на свежем воздухе помогает укрепить иммунную систему организма, но для неподготовленных такие тренировки могут обернуться болезнью.