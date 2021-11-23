«Роскосмос» предупредил о сближении МКС с фрагментом ракеты SpaceX

Международная космическая станция (МКС) сблизится в четверг, 25 ноября, с фрагментом ракеты SpaceX (основатель Илон Маск). Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник, 23 ноября, «Роскосмосом».

«25 ноября 2021 года в 07:18 по московскому времени ожидается сближение с Международной космической станцией фрагмента американской ракеты-носителя Faclon 9, запущенной в 2019 году», — говорится в сообщении госкорпорации.

Уточняется, что минимальное расстояние между МКС составит почти 5,5 м. Как подчеркнули в Роскосмосе, ситуация находится под контролем Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС.

16 ноября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и директор NASA Билл Нельсон провели телефонный разговор. Основной темой обсуждения стало сближение МКС с космическим мусором, образовавшимся в результате испытания противоспутниковых систем. После беседы глава NASA сообщил, что выразил Рогозину свою тревогу относительно опасности, которой якобы продолжают подвергаться астронавты и космонавты на МКС.

15 ноября в «Роскосмосе» сообщили, что космический мусор, приближавшийся к МКС, больше не угрожает станции. Экипаж работает штатно. Согласно переговорам экипажа с Землей, космический мусор в понедельник пролетел мимо МКС, но может снова вернуться к станции.

В свою очередь глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что никакой угрозы для космической деятельности при испытании системы не возникло. При этом в ведомстве напомнили, что США активно разрабатывают и без каких-либо оповещений испытывают на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37.